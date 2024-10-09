РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с момента образования консорциум постоянно пополняется новыми участниками. Вступая в него, ведущие отраслевые игроки следуют общей цели по модернизации комплексной системы обращения с отходами, интеграции принципов экономики замкнутого цикла и увеличению кадрового потенциала в этой сфере. «Новым членом консорциума стал наш партнер — компания „ЭКОМАШГРУПП“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», — заключил глава РЭО.