РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

Posted 9 октября, 14:35
Published 9 октября, 14:35
Modified 9 октября, 14:35
Updated 9 октября, 14:35
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с момента образования консорциум постоянно пополняется новыми участниками. Вступая в него, ведущие отраслевые игроки следуют общей цели по модернизации комплексной системы обращения с отходами, интеграции принципов экономики замкнутого цикла и увеличению кадрового потенциала в этой сфере. «Новым членом консорциума стал наш партнер — компания „ЭКОМАШГРУПП“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», — заключил глава РЭО.
По словам гендиректора ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александра Пугина, проблема дефицита квалифицированных кадров в настоящее время остро стоит во всех областях. Вступив в консорциум, организация сделала ответственный и социально ориентированный шаг. Сфера нуждается в специально обученных сотрудниках, которым будет оказана всесторонняя поддержка. Об этом пишет 56orb.ru.
Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан РЭО в 2021 году. Его участниками стали научные деятели и представители сфер образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Деятельность консорциума заключается в подготовке узкоквалифицированных специалистов в сфере экономики замкнутого цикла, поддержке педагогического и научного сообщества и интеграции инновационных технологий. В общей сложности членами консорциума являются свыше двух десятков российских вузов, отраслевые предприятия и главные участники рынка обращения с ТКО.
В текущем году РЭФ проходит с 7 по 9 октября и включает Молодежный день и деловую программу. В качестве организаторов форума выступают Российский экологический оператор, Правительство РФ и Минприроды России.