mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 14:35

Published 9 октября, 14:35

Modified 9 октября, 14:35

Updated 9 октября, 14:35

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

РЭО и «ЭКОМАШГРУПП» подписали соглашение о переходе к экономике замкнутого цикла

9 октября 2024, 14:35
8 октября на полях Российского экологического форума (РЭФ) Российский экологический оператор и компания «ЭКОМАШГРУПП» заключили соглашение о присоединении к меморандуму о создании консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла.

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, с момента образования консорциум постоянно пополняется новыми участниками. Вступая в него, ведущие отраслевые игроки следуют общей цели по модернизации комплексной системы обращения с отходами, интеграции принципов экономики замкнутого цикла и увеличению кадрового потенциала в этой сфере. «Новым членом консорциума стал наш партнер — компания „ЭКОМАШГРУПП“. Мы видим, что компания открыта для молодых специалистов и готова вкладывать свои ресурсы для того, чтобы достичь целей консорциума», — заключил глава РЭО.

По словам гендиректора ООО «ЭКОМАШГРУПП» Александра Пугина, проблема дефицита квалифицированных кадров в настоящее время остро стоит во всех областях. Вступив в консорциум, организация сделала ответственный и социально ориентированный шаг. Сфера нуждается в специально обученных сотрудниках, которым будет оказана всесторонняя поддержка. Об этом пишет 56orb.ru.

Консорциум «Экономика замкнутого цикла» был основан РЭО в 2021 году. Его участниками стали научные деятели и представители сфер образования, промышленности и отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Деятельность консорциума заключается в подготовке узкоквалифицированных специалистов в сфере экономики замкнутого цикла, поддержке педагогического и научного сообщества и интеграции инновационных технологий. В общей сложности членами консорциума являются свыше двух десятков российских вузов, отраслевые предприятия и главные участники рынка обращения с ТКО.

В текущем году РЭФ проходит с 7 по 9 октября и включает Молодежный день и деловую программу. В качестве организаторов форума выступают Российский экологический оператор, Правительство РФ и Минприроды России.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика