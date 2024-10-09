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Posted 9 октября, 06:37

Published 9 октября, 06:37

Modified 9 октября, 07:19

Updated 9 октября, 07:19

Ратмир Мавлиев потерял позицию

Ратмир Мавлиев потерял позицию

9 октября 2024, 06:37
Фото: tg/Ратмир Мавлиев
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев опустился в медиарейтинге столиц Приволжского федерального округа, сообщает в среду, 9 октября, пресс-служба компании «Медиалогия».

Сентябрь 2024 года стал не самым удачным месяцем для градоначальника Уфы. По данным медиарейтинга, составленного на основе МедиаИндекса, Мавлиев за месяц потерял одну позицию и теперь располагается на 5 строчке рейтинга.

Первую строчку занимает Ильсур Метшин, глава Казани и председатель городской думы, за ним следуют Александр Болдакин из Ульяновска и Эдуард Соснин из Перми.

МедиаИндекс — это показатель того, как активно и позитивно освещается деятельность руководителей в СМИ. Чем выше индекс, тем лучше имидж и влияние на общественное мнение. Методика составления рейтинга основана на анализе более 96 тысяч источников информации, включая телевидение, радио, газеты и интернет-СМИ.

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