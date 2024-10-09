Ратмир Мавлиев потерял позицию

МедиаИндекс — это показатель того, как активно и позитивно освещается деятельность руководителей в СМИ. Чем выше индекс, тем лучше имидж и влияние на общественное мнение. Методика составления рейтинга основана на анализе более 96 тысяч источников информации, включая телевидение, радио, газеты и интернет-СМИ.