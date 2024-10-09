Ратмир Мавлиев потерял позицию

Posted 9 октября, 06:37
Published 9 октября, 06:37
Modified 9 октября, 07:19
Updated 9 октября, 07:19
Сентябрь 2024 года стал не самым удачным месяцем для градоначальника Уфы. По данным медиарейтинга, составленного на основе МедиаИндекса, Мавлиев за месяц потерял одну позицию и теперь располагается на 5 строчке рейтинга.
Первую строчку занимает Ильсур Метшин, глава Казани и председатель городской думы, за ним следуют Александр Болдакин из Ульяновска и Эдуард Соснин из Перми.
МедиаИндекс — это показатель того, как активно и позитивно освещается деятельность руководителей в СМИ. Чем выше индекс, тем лучше имидж и влияние на общественное мнение. Методика составления рейтинга основана на анализе более 96 тысяч источников информации, включая телевидение, радио, газеты и интернет-СМИ.