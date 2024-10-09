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Posted 9 октября, 14:22

Published 9 октября, 14:22

Modified 9 октября, 14:24

Updated 9 октября, 14:24

Путин посмертно наградил уфимца

Путин посмертно наградил уфимца

9 октября 2024, 14:22
Фото: Администрация Кировского района Уфы
В ходе СВО летальное ранение получил уроженец башкирской столицы Самвел Енокян — некролог погибшему бойцу опубликовала администрация Кировского района города.

Со слов муниципальных властей, военнослужащий уехал в зону СВО в 2024 году, конкретную дату чиновники не назвали. Служил боец в качестве гранатомётчика в звании рядового.

В администрации добавили, что Енокян посмертно был награждён Орденом Мужества — указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Хранить награду будет сын погибшего бойца Артём. Власти муниципалитета выразили искренние соболезнования семье военнослужащего.

Заключённый из Уфы погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе боевых действий погиб один из участников смертельной поножовщины в микрорайоне Инорс. Осуждённый за убийство молодой человек отправился на СВО, планируя выйти на свободу.

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