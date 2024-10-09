Путин посмертно наградил уфимца

Posted 9 октября, 14:22
Published 9 октября, 14:22
Modified 9 октября, 14:24
Updated 9 октября, 14:24
Со слов муниципальных властей, военнослужащий уехал в зону СВО в 2024 году, конкретную дату чиновники не назвали. Служил боец в качестве гранатомётчика в звании рядового.
В администрации добавили, что Енокян посмертно был награждён Орденом Мужества — указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Хранить награду будет сын погибшего бойца Артём. Власти муниципалитета выразили искренние соболезнования семье военнослужащего.
Ранее Mkset сообщал о том, что в ходе боевых действий погиб один из участников смертельной поножовщины в микрорайоне Инорс. Осуждённый за убийство молодой человек отправился на СВО, планируя выйти на свободу.