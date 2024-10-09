Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел рабочую встречу с гендиректором AIM Congress

Posted 9 октября, 05:46
Published 9 октября, 05:46
Modified 9 октября, 05:48
Updated 9 октября, 05:48
В условиях усиления санкционного давления важное значение имеет углубление кооперации с исламскими странами. Ключевую роль в этом направлении играет Торгово-промышленная палата РБ, поскольку она единственная в России является членом Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (дочерней структурой OIC, куда входят 57 стран). Также на базе палаты был создан офис партнерского финансирования, который работает по правилам исламского банкинга. Большим вкладом в интеграцию с исламскими странами стало открытие на базе ТПП РБ Центра компетенций «Халяль» Роскачества. Помимо этого, ТПП РБ решает вопросы по трансферу технологий и трансграничным оплатам. У палаты уже есть наработки в партнерстве с ОАЭ: между ТПП РБ и компанией AIM Congress заключено соглашение о сотрудничестве, постоянно идет работа с Деловым советом Россия-ОАЭ.
В ходе встречи с генеральным директором AIM Congress, которая собрала 15 предприятий республики, состоялось обсуждение основных вопросов участия Башкортостана в 14-м собрании AIM Congress. Программа собрания охватит такие темы, как преобразующее влияние глобальной торговли, производства и цифровой экономики на инвестиционные стратегии, инновации и молодой бизнес, привлечение прямых иностранных инвестиций, изучение новых финансовых инструментов и технологий.
После общения с компаниями при участии и. о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ — министра промышленности, энергетики и инноваций Александра Шельдяева обсуждение возможностей участия промышленных и инновационных предприятий республики в AIM Congress и возможных проектов для инвестиций в РБ прошло уже в закрытом формате.