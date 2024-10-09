Президент ТПП РБ Тимур Хакимов провел рабочую встречу с гендиректором AIM Congress

В условиях усиления санкционного давления важное значение имеет углубление кооперации с исламскими странами. Ключевую роль в этом направлении играет Торгово-промышленная палата РБ, поскольку она единственная в России является членом Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (дочерней структурой OIC, куда входят 57 стран). Также на базе палаты был создан офис партнерского финансирования, который работает по правилам исламского банкинга. Большим вкладом в интеграцию с исламскими странами стало открытие на базе ТПП РБ Центра компетенций «Халяль» Роскачества. Помимо этого, ТПП РБ решает вопросы по трансферу технологий и трансграничным оплатам. У палаты уже есть наработки в партнерстве с ОАЭ: между ТПП РБ и компанией AIM Congress заключено соглашение о сотрудничестве, постоянно идет работа с Деловым советом Россия-ОАЭ.