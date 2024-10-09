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Posted 9 октября, 17:49

Published 9 октября, 17:49

Modified 9 октября, 17:51

Updated 9 октября, 17:51

Памятник продают за ₽373 млн в Уфе

Памятник продают за ₽373 млн в Уфе

9 октября 2024, 17:49
Фото: 1MI
Власти башкирской столицы выставили на аукцион исторические здания в районе Гостиного двора, лоты разместило башкортостанское управление Росимущества.

Речь идёт о двух объектах — четырёхэтажном «Доме торговом» (₽373,5 млн) и здании бистро (₽15,9 млн). Сейчас постройками владеет местный Фонд жилстроительства. Потенциальные покупатели могут отправлять заявки на торги до 1 ноября. Если аукцион пройдёт успешно и зданиям найдут владельца, новому собственнику передадут и охранные обязательства на объекты.

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе временно снимут скульптуру памятника Салавата Юлаева. Фигуру уберут с постамента для проведения работ по реставрации монумента. Начаться обновление памятника может уже в ноябре 2024 года.

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