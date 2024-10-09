Памятник продают за ₽373 млн в Уфе

Речь идёт о двух объектах — четырёхэтажном «Доме торговом» (₽373,5 млн) и здании бистро (₽15,9 млн). Сейчас постройками владеет местный Фонд жилстроительства. Потенциальные покупатели могут отправлять заявки на торги до 1 ноября. Если аукцион пройдёт успешно и зданиям найдут владельца, новому собственнику передадут и охранные обязательства на объекты.