Отшельник-наркоман оказался серийным вором

После успешного дебюта его амбиции возросли: он «порадовал» себя парфюмерией и дезодорантами на сумму почти 7 тысяч рублей. А затем, как настоящий злодей из фильма, украл ноутбук из магазина оргтехники. Все это время он не забывал тратить вырученные деньги на наркотики, пока не был пойман полицией. После было выявлено еще два факта кражи из магазина оргтехники.