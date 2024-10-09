Отшельник-наркоман оказался серийным вором

Posted 9 октября 2024, 13:51
Published 9 октября 2024, 13:51
Modified 9 октября 2024, 14:18
Updated 9 октября 2024, 14:18
Мужчина, ранее судимый за кражи и ведущий образ жизни, напоминающий Тома Хэнкса в фильме «Изгой» решил, что воровать — это гораздо интереснее, чем просто сидеть в «лесу». Итак, вооружившись хитростью, он отправился в местные магазины. Продавцы были заняты расстановкой товаров и обслуживанием клиентов, а наш «отшельник» с легкостью унес фен за 3 тысячи рублей.
После успешного дебюта его амбиции возросли: он «порадовал» себя парфюмерией и дезодорантами на сумму почти 7 тысяч рублей. А затем, как настоящий злодей из фильма, украл ноутбук из магазина оргтехники. Все это время он не забывал тратить вырученные деньги на наркотики, пока не был пойман полицией. После было выявлено еще два факта кражи из магазина оргтехники.
Теперь по предыдущим кражам возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии было завершено расследование уголовного дела в отношении банды, которая угрожала жителям Кумертау и Куюргазинского района.