Неожиданный прогноз разрушил планы жителей Башкирии

В четверг, 10 октября, специалисты обещают небольшие дожди, которые к вечеру в северных районах перейдут в осадки в виде мокрого снега. В отдельных частях региона возможны сильные порывы ветра. Ночью похолодает до +4°C… +9°C, а в северных районах — до -1°C. Днём столбики термометров будут не выше +8°C… +13°C.