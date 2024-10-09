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Posted 9 октября, 16:55

Published 9 октября, 16:55

Modified 9 октября, 16:57

Updated 9 октября, 16:57

Неожиданный прогноз разрушил планы жителей Башкирии

Неожиданный прогноз разрушил планы жителей Башкирии

9 октября 2024, 16:55
Фото: 1MI
Затянувшееся «бабье лето» в Башкортостане обернётся резким похолоданием — каких ненастий следует ждать жителям региона в ближайшие дни, рассказали в среду, 9 октября, синоптики башкортостанского управления Росгидрометцентра.

В четверг, 10 октября, специалисты обещают небольшие дожди, которые к вечеру в северных районах перейдут в осадки в виде мокрого снега. В отдельных частях региона возможны сильные порывы ветра. Ночью похолодает до +4°C… +9°C, а в северных районах — до -1°C. Днём столбики термометров будут не выше +8°C… +13°C.

В пятницу, 11 октября, в Башкирии также ожидают мокрый снег, в восточных районах местами установится временный снежный покров. Ночью в Республике похолодает до 0°C… -5°C. Днём воздух разогреется лишь до +1°C… +6°C.

Суббота, 12 октября, также обещает быть холодной. День выдастся без осадков, однако ночью на востоке Башкирии возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха состаивт -3°C… -8°C, днём +3°C… +8°C.

Синоптики отмечают, что через Республику проходит холодный арктический атмосферный фронт. К выходным существенных осадков специалисты не ждут, однако температура воздуха будет ниже климатический нормы.

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