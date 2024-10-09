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Posted 9 октября, 05:44

Published 9 октября, 05:44

Modified 9 октября, 07:18

Updated 9 октября, 07:18

Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии

Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии

9 октября 2024, 05:44
Фото: 1MI
В Шаранском районе предприниматель заплатит штраф за нарушение миграционного законодательства, сообщает в среду, 9 октября, прокуратура Республики Башкортостан.

Прокуратура провела проверку исполнения миграционного законодательства и выявила, что индивидуальный предприниматель привлек к работе иностранного гражданина без необходимого разрешения. Этот работник, занимающийся продажей одежды, не имел патента, что стало основанием для штрафа.

По инициативе прокуратуры «находчивому» бизнесмену был назначен штраф в размере 125 тысяч рублей за незаконное трудоустройство иностранца.

Согласно части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, такая деятельность является серьезным нарушением. В результате прокурорского вмешательства были приняты меры, и работник был отстранен от выполнения своих обязанностей.

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