Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии

Posted 9 октября, 05:44
Published 9 октября, 05:44
Modified 9 октября, 07:18
Updated 9 октября, 07:18
Прокуратура провела проверку исполнения миграционного законодательства и выявила, что индивидуальный предприниматель привлек к работе иностранного гражданина без необходимого разрешения. Этот работник, занимающийся продажей одежды, не имел патента, что стало основанием для штрафа.
По инициативе прокуратуры «находчивому» бизнесмену был назначен штраф в размере 125 тысяч рублей за незаконное трудоустройство иностранца.
Согласно части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, такая деятельность является серьезным нарушением. В результате прокурорского вмешательства были приняты меры, и работник был отстранен от выполнения своих обязанностей.