Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии

Прокуратура провела проверку исполнения миграционного законодательства и выявила, что индивидуальный предприниматель привлек к работе иностранного гражданина без необходимого разрешения. Этот работник, занимающийся продажей одежды, не имел патента, что стало основанием для штрафа.