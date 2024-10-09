mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 17:46

Published 9 октября, 17:46

Modified 9 октября, 17:46

Updated 9 октября, 17:46

На РЭФ-2024 РЭО заключил договор о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

На РЭФ-2024 РЭО заключил договор о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

9 октября 2024, 17:46
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и ООО «Убиратор» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Российского экологического форума (РЭФ).

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для дальнейшей переработки организации являются значимой частью системы обращения с отходами, в частности с твердыми коммунальными. Помимо снижения объема направляемых на полигоны отходов идет работа в направлении формирования экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — подытожил глава РЭО.

В соответствии с условиями соглашения стороны будут осуществлять обмен информацией, затрагивающей актуальные вопросы в области обращения со вторичными ресурсами, проводить общие мероприятия и формировать совместные рабочие группы, когда это понадобится, сообщает 56orb.ru.

Согласно мнению гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, подписанный документ станет основой для осуществления эффективной совместной деятельности в области сбора, обработки и утилизации вторресурсов, а также дигитализации отрасли.

В этом году РЭФ проходит 7–9 октября и включает в себя Молодежный день и деловую программу.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика