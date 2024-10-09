На РЭФ-2024 РЭО заключил договор о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для дальнейшей переработки организации являются значимой частью системы обращения с отходами, в частности с твердыми коммунальными. Помимо снижения объема направляемых на полигоны отходов идет работа в направлении формирования экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — подытожил глава РЭО.