На РЭФ-2024 РЭО заключил договор о сотрудничестве с компанией «Убиратор»

Posted 9 октября, 17:46
Published 9 октября, 17:46
Modified 9 октября, 17:46
Updated 9 октября, 17:46
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, работающие в области сбора и вывоза вторресурсов для дальнейшей переработки организации являются значимой частью системы обращения с отходами, в частности с твердыми коммунальными. Помимо снижения объема направляемых на полигоны отходов идет работа в направлении формирования экономики замкнутого цикла. «Соглашение, подписанное с компанией „Убиратор“, позволит расширить наше сотрудничество в области устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса», — подытожил глава РЭО.
В соответствии с условиями соглашения стороны будут осуществлять обмен информацией, затрагивающей актуальные вопросы в области обращения со вторичными ресурсами, проводить общие мероприятия и формировать совместные рабочие группы, когда это понадобится, сообщает 56orb.ru.
Согласно мнению гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, подписанный документ станет основой для осуществления эффективной совместной деятельности в области сбора, обработки и утилизации вторресурсов, а также дигитализации отрасли.
В этом году РЭФ проходит 7–9 октября и включает в себя Молодежный день и деловую программу.