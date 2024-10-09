Мужчины этой профессии внезапно стали завидными женихами

Posted 9 октября, 04:07
Published 9 октября, 04:07
Modified 9 октября, 04:07
Updated 9 октября, 04:07
В октябре в Уфе наибольшее вознаграждение, по данным SuperJob, предусмотрено для водителей самосвалов. Требуется специалист с опытом работы не менее трех лет. Компания готова платить до ₽160 000.
Вторую позицию в Уфе занимает вакансия водителя погрузчика с зарплатой до ₽155 000. На третьем месте расположилась должность менеджера активных продаж с окладом от ₽100 000. Соискатель должен обладать опытом в продажах и правами категории «В».
В список в Уфе также вошли вакансии для менеджера по продажам с зарплатой от ₽100 000 и слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры с заработком ₽90 000.
Среди наиболее востребованных в Уфе предложений октября находятся вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве и производстве, сфере финансов, транспортно-логистической области, а также в сфере услуг, здравоохранении и IT.
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