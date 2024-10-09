mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 04:07

Published 9 октября, 04:07

Modified 9 октября, 04:07

Updated 9 октября, 04:07

Водителям платят по ₽160 000 в Уфе

Мужчины этой профессии внезапно стали завидными женихами

9 октября 2024, 04:07
Фото: 1MI

Водителям платят по ₽160 000 в Уфе

Неожиданные результаты мониторинга рынка труда представил портал SuperJob.

В октябре в Уфе наибольшее вознаграждение, по данным SuperJob, предусмотрено для водителей самосвалов. Требуется специалист с опытом работы не менее трех лет. Компания готова платить до ₽160 000.

Вторую позицию в Уфе занимает вакансия водителя погрузчика с зарплатой до ₽155 000. На третьем месте расположилась должность менеджера активных продаж с окладом от ₽100 000. Соискатель должен обладать опытом в продажах и правами категории «В».

В список в Уфе также вошли вакансии для менеджера по продажам с зарплатой от ₽100 000 и слесаря-сборщика радиоэлектронной аппаратуры с заработком ₽90 000.

Среди наиболее востребованных в Уфе предложений октября находятся вакансии в ритейле, оптовых продажах, строительстве и производстве, сфере финансов, транспортно-логистической области, а также в сфере услуг, здравоохранении и IT.

Сумасшедшие деньги и работа на износ: вся правда о заработке курьеров в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее Mkset рассказывал горькую правду об обещаниях сладкого заработка в популярной со времен ковида профессии.

Читайте также:
Смертоносные манго наводнили Башкирию — слухи в соцсетяхПоликлиники Башкирии поменяют графикСамолет полетел в Уфу с открытой дверью
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Зарплата#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Рынок труда#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Вакансии#Белебей#COVID-19#Мелеуз#Профессия#Обещания#Опыт работы#Заработок
Подпишитесь