Как сохранить луковичные растения зимой: секреты опытных садоводов

Гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки могут стать идеальным местом для зимовки луковичных. Важно следить за температурой, она должна быть в пределах от +1 до +5 градусов. В таких условиях растения не замерзают и не пересыхают. Если грунт в горшках начинает пересыхать, его нужно увлажнить, но не переусердствовать с поливом, чтобы избежать гниения.