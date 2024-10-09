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Posted 9 октября, 10:00

Published 9 октября, 10:00

Modified 9 октября, 10:00

Updated 9 октября, 10:00

Как сохранить луковичные растения зимой: секреты опытных садоводов

Как сохранить луковичные растения зимой: секреты опытных садоводов

9 октября 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Как сохранить луковичные растения зимой: секреты опытных садоводов
Зима — непростое время для любителей цветоводства. Как же обеспечить луковичные растения надежной защитой от морозов и влаги?

Луковичные растения, такие как тюльпаны, нарциссы и гиацинты, требуют особого внимания в зимний период. Важно не только правильно высадить их осенью, но и обеспечить подходящие условия хранения, чтобы они не погибли в холодное время года.

В этом материале Валентина, садовод и автор канала «Мой дом и сад», рассказала о лучших методах хранения луковичных растений, которые помогут сохранить их здоровье и красоту.

ТюльпаныТюльпаны
Тюльпаны. Фото: Изображение Midjourney

Прикопка — проверенный способ зимовки

Прикопка луковичных растений для зимовки — это метод, который требует тщательной подготовки и правильного выбора места. Идеально подходит южный склон или участок, хорошо освещенный солнцем, так как это обеспечит луковицам необходимое тепло в холодное время года.

Перед тем как прикопать горшки, важно подготовить яму глубиной около 30-40 см. Дно ямы рекомендуется засыпать слоем песка или опилок толщиной примерно 5 см. Этот слой служит дренажем и предотвращает застой влаги, который может привести к гниению луковиц. Песок предпочтителен из-за своей способности быстро отводить излишки воды и поддерживать хорошую вентиляцию.

После того как дно ямы подготовлено, горшки с луковицами аккуратно укладываются в яму и засыпаются землей или смесью земли и песка так, чтобы верхушки луковиц оставались немного выше уровня почвы.

— Это важно для того, чтобы избежать их переувлажнения и повреждения морозами. После прикопки участок рекомендуется слегка утрамбовать и покрыть соломой или мульчей толщиной около 10 см для дополнительной защиты от холода и сухости, — рассказывает садовод.
Прикопка — проверенный способ зимовкиПрикопка — проверенный способ зимовки
Прикопка — проверенный способ зимовки. Фото: Изображение Midjourney

Альтернативные места хранения

Если у вас нет возможности прикопать горшки, существуют и другие варианты. Один из них — размещение горшков вдоль южной стены дома или под навесом. Это поможет защитить растения от излишней влаги и холодного ветра. Можно также накрыть горшки рубероидом или шифером, чтобы избежать замокания.

— Я храню свои горшки под навесом и прикрываю их только в морозы, — делится Валентина.

Хранение в помещении

Гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки могут стать идеальным местом для зимовки луковичных. Важно следить за температурой, она должна быть в пределах от +1 до +5 градусов. В таких условиях растения не замерзают и не пересыхают. Если грунт в горшках начинает пересыхать, его нужно увлажнить, но не переусердствовать с поливом, чтобы избежать гниения.

Хранение в помещенииХранение в помещении
Хранение в помещении. Фото: Изображение Midjourney

Неотапливаемая теплица

Для тех, у кого есть теплица, это может стать отличным местом для зимовки луковичных. Важно следить за влажностью и температурой, чтобы растения не начали преждевременно расти. Теплицу нужно использовать только тогда, когда в ней становится прохладно, чтобы избежать перегрева растений.

Места, которых следует избегать

Луковицы не стоит хранить в теплых отапливаемых помещениях. Без периода охлаждения растения могут начать прорастать раньше времени, что негативно скажется на их здоровье и цветении.

— Луковицам обязательно нужен холодный период для хорошего и красивого цветения, — предупреждает блогер.

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