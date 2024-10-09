Гнев небес обрушится на Башкирию

Согласно последним прогнозам, погода в Уфе и Башкирии в четверг, 10 октября, будет капризной. Облачное небо с прояснениями станет привычным фоном для жителей, а небольшие дожди, местами переходящие в умеренные, добавят серых оттенков в картину. Вечером в северных районах возможны осадки в виде мокрого снега, что может создать дополнительные неудобства. Северо-восточный ветер будет дуть с силой 9-14 м/с, а в отдельных местах порывы достигнут 18 м/с.