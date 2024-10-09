Гнев небес обрушится на Башкирию

Posted 9 октября, 09:43
Published 9 октября, 09:43
Modified 9 октября, 11:04
Updated 9 октября, 11:04
Согласно последним прогнозам, погода в Уфе и Башкирии в четверг, 10 октября, будет капризной. Облачное небо с прояснениями станет привычным фоном для жителей, а небольшие дожди, местами переходящие в умеренные, добавят серых оттенков в картину. Вечером в северных районах возможны осадки в виде мокрого снега, что может создать дополнительные неудобства. Северо-восточный ветер будет дуть с силой 9-14 м/с, а в отдельных местах порывы достигнут 18 м/с.
Температура воздуха также «порадует» своей разнообразностью: ночью ожидается от +4…+9°C, а на севере региона температура может опуститься до -1°C. Днем же ситуация немного улучшится: ожидается +8… +13°C, но на севере придется довольствоваться лишь +3°C. Важно отметить, что на отдельных участках автодорог видимость может ухудшиться до 1-2 км из-за осадков.
В Уфе погода 10 октября не будет сильно отличаться от общей картины: облачное небо, небольшой дождь и ветер 9-14м/с. Температура ночью составит +5…+7°C, а днем поднимется до +9…+11°C.
Как ранее сообщал Mkset, в конце сентября 2024 года в Уфе был установлен температурный рекорд.