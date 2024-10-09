Еще в три башкирских села пришел скоростной интернет

Оператор обновляет сеть по всей территории Башкортостана. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 40% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах республики. Ранее компания установила новое телеком-оборудование в селе Красный Ключ Нуримановского района, где находится одноименный и самый крупный карстовый источник пресных вод в России. Кроме того, специалисты расширили и усилили покрытие сети в селе Тастуба Дуванского района, где располагается комплексный ботанико-геоморфологический памятник природы «Большая Тастуба».