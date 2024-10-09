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Posted 9 октября, 08:32

Published 9 октября, 08:32

Modified 9 октября, 08:37

Updated 9 октября, 08:37

Еще в три башкирских села пришел скоростной интернет

Еще в три башкирских села пришел скоростной интернет

9 октября 2024, 08:32
Фото: МТС
Скоростной интернет появился в трёх населенных пунктах, в которых живут от 500 до 1000 человек. В общей сложности доступ к сети LTE получили более 2500 местных жителей.

Новые базовые станции установлены в селах Турналы Салаватского района, Бузат Стерлибашевского района, Мерясово Баймакского района.

— Мы прекрасно понимаем, что в малонаселенных деревнях проживают преимущественно пожилые люди, для которых первостепенной потребностью является качественная голосовая связь. Однако, мы видим, что с развитием технологий возрастные абоненты даже в удаленных районах начинают активно осваивать цифровые сервисы, чтобы оставаться на связи с детьми и внуками, получать от них фотографии и видео, делиться своими историями и пейзажами родных мест в социальных сетях. Но помимо развлечений и общения с близкими, интернет дает толчок развитию экономики сельских территорий. Он позволяет местным жителям заниматься дистанционной работой, вести онлайн-торговлю, развивать свой бизнес и повышать уровень жизни, — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.

Оператор обновляет сеть по всей территории Башкортостана. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 40% как в районных центрах, так и в малых населенных пунктах республики. Ранее компания установила новое телеком-оборудование в селе Красный Ключ Нуримановского района, где находится одноименный и самый крупный карстовый источник пресных вод в России. Кроме того, специалисты расширили и усилили покрытие сети в селе Тастуба Дуванского района, где располагается комплексный ботанико-геоморфологический памятник природы «Большая Тастуба».

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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