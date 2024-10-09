Эксперты выяснили, какие авто чаще всего продают на вторичном рынке

Posted 9 октября, 08:09
Published 9 октября, 08:09
Modified 9 октября, 08:09
Updated 9 октября, 08:09
Наибольший прирост продаж наблюдается среди подержанных легковых автомобилей в возрасте от 6 до 9 лет.
Данные исследования показали, что продажи относительно новых автомобилей (1–3 года) снизились на 25% на вторичном рынке — с 188,4 тысячи в прошлом году до 141,3 тысячи в текущем, пишет inkazan.ru. Доля этого сегмента уменьшилась на 1 процентный пункт, составив 3%. Лидером по продажам в данной категории стала марка Lada (46,8 тысячи единиц), за ней следуют китайские производители: Chery (11,3 тысячи), Geely (11 тысяч) и Haval (8,8 тысячи). Корейская марка Kia замкнула пятерку лидеров (6,6 тысячи).
Исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова отметила, что на рынке б/у автомобилей по-прежнему доминируют российские марки, и данный тренд в ближайшее время вряд ли изменится. Снижение перепродаж среди новых автомобилей в возрасте от одного года до трех лет связано с увеличением срока владения, транспортные средства остаются дольше у своих владельцев.
С ростом перепродаж автомобилей в возрасте 6–9 лет наблюдается и увеличение их доли на рынке, которая за первые восемь месяцев года увеличилась на 3 процентных пункта — до 18%. Объем продаж в этой категории вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 678,9 тысячи до 737,5 тысячи единиц. Одним из факторов такого роста стало повышение цен на более «свежие» автомобили. Основное количество продаж приходится на легковушки старше 10 лет. В общей сложности за восемь месяцев в России было продано примерно 3 миллиона таких автомобилей.
Начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников отметил, что за последнее время срок владения авто вырос до 5–6 лет. Это связано с высокими ценами на новые автомобили. Поэтому тем автовладельцам, которые считают приобретение нового автомобиля слишком дорогим, расставаться с проверенным старым транспортом не особо хочется.
Тенденция к увеличению срока владения находит подтверждение в снижении продаж автомобилей возрастом 4–5 лет. За 8 месяцев было продано 274,4 тысячи таких машин с пробегом. Данный показатель на 28% меньше, чем годом ранее (382,7 тыс. ед.). Доля этих автомобилей в структуре вторичного рынка снизилась по сравнению с прошлым годом на 2 п. п. — до 7%. В сегменте авто с пробегом возрастом 10–12 лет доля снизилась до 13%, а среди самых «возрастных» (старше 12 лет) выросла на 5 п. п. — до 60%.