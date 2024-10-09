Эксперты выяснили, какие авто чаще всего продают на вторичном рынке

С ростом перепродаж автомобилей в возрасте 6–9 лет наблюдается и увеличение их доли на рынке, которая за первые восемь месяцев года увеличилась на 3 процентных пункта — до 18%. Объем продаж в этой категории вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 678,9 тысячи до 737,5 тысячи единиц. Одним из факторов такого роста стало повышение цен на более «свежие» автомобили. Основное количество продаж приходится на легковушки старше 10 лет. В общей сложности за восемь месяцев в России было продано примерно 3 миллиона таких автомобилей.