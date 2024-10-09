Два копеечных средства для чистоты самых грязных мест в доме — рецепт для чистюль

Персоль — это не что иное, как смесь перкарбоната натрия с содой. В сочетании с лимонной кислотой, которая усиливает его действие, вы получаете мощное средство, способное справиться даже с застарелыми пятнами. Добавьте кипяток, и вы увидите, как смесь начинает бурлить и шипеть. Это признак того, что реакция началась, и загрязнения начинают разрушаться.