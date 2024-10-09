Детсад скрыл перелом у ребенка

Ситуация развернулась в августе 2024 года, когда маленький ребенок, играя на горке, упал и повредил руку. Вместо того, чтобы сразу сообщить о происшествии, воспитатель решила замять дело. В результате, помощь ребенку была оказана лишь вечером, когда родители заметили, что с сыном что-то не так, и отвезли его в травмпункт. Там медики выявили двойной перелом правой руки.