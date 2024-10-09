Детсад скрыл перелом у ребенка

Posted 9 октября, 10:38
Published 9 октября, 10:38
Modified 9 октября, 14:12
Updated 9 октября, 14:12
Ситуация развернулась в августе 2024 года, когда маленький ребенок, играя на горке, упал и повредил руку. Вместо того, чтобы сразу сообщить о происшествии, воспитатель решила замять дело. В результате, помощь ребенку была оказана лишь вечером, когда родители заметили, что с сыном что-то не так, и отвезли его в травмпункт. Там медики выявили двойной перелом правой руки.
Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о профилактике детского травматизма. Воспитатель не только проигнорировала обязанность уведомить руководство о травме, но и поставила под угрозу здоровье малыша.
В связи с этим заведующая детским садом была оштрафована на 10 000 рублей по статье 5.57 КоАП РФ за нарушение прав и свобод обучающихся. Кроме того, в ее адрес было внесено представление, по результатам рассмотрения которого воспитатель понесла дисциплинарное наказание.