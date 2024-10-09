mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 10:38

Published 9 октября, 10:38

Modified 9 октября, 14:12

Updated 9 октября, 14:12

Уфимский детсад скрыл перелом у ребенка

Детсад скрыл перелом у ребенка

9 октября 2024, 10:38
Фото: 1MI

Уфимский детсад скрыл перелом у ребенка

Сюжет
Дети
В Уфе детский сад никого не уведомил о травме трехлетнего мальчика, сообщает в среду, 9 октября, прокуратура Башкирии.

Ситуация развернулась в августе 2024 года, когда маленький ребенок, играя на горке, упал и повредил руку. Вместо того, чтобы сразу сообщить о происшествии, воспитатель решила замять дело. В результате, помощь ребенку была оказана лишь вечером, когда родители заметили, что с сыном что-то не так, и отвезли его в травмпункт. Там медики выявили двойной перелом правой руки.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о профилактике детского травматизма. Воспитатель не только проигнорировала обязанность уведомить руководство о травме, но и поставила под угрозу здоровье малыша.

В связи с этим заведующая детским садом была оштрафована на 10 000 рублей по статье 5.57 КоАП РФ за нарушение прав и свобод обучающихся. Кроме того, в ее адрес было внесено представление, по результатам рассмотрения которого воспитатель понесла дисциплинарное наказание.

Грузовик сбил ребёнка в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Мерзкие насекомые атакуют БашкириюКак банки зарабатывают на ипотеке?Гнев небес обрушится на Башкирию
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Дети#Башкортостан#Прокуратура Башкирии#Ребенок#Россия#Детский сад#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Травма#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Медики#Белебей#Законодательство#Мелеуз#Инциденты#Перелом#Права детей#Воспитательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика