Жуткое лобовое ДТП случилось на трассе в Башкирии

Согласно информации от Госавтоинспекции Башкирии, ДТП случилось примерно в семь вечера на 7 километре автодороги Соловьевка-Нижнетроицкий. Водитель ВАЗ-2110 допустил выезд на встречную полосу, что и привело к трагическому столкновению. Как стало известно, 61-летний водитель Changan остался невредимым.