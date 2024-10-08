Жуткое лобовое ДТП случилось на трассе в Башкирии

Posted 8 октября, 05:53
Published 8 октября, 05:53
Modified 8 октября, 06:27
Updated 8 октября, 06:27
Вечером 7 октября 2024 года в районе села Серафимовский произошло лобовое столкновение автомобилей Changan Hunter и ВАЗ-2110. По данным спасателей, водитель отечественного автомобиля, мужчина 1982 года рождения, не смог выжить после аварии.
Согласно информации от Госавтоинспекции Башкирии, ДТП случилось примерно в семь вечера на 7 километре автодороги Соловьевка-Нижнетроицкий. Водитель ВАЗ-2110 допустил выезд на встречную полосу, что и привело к трагическому столкновению. Как стало известно, 61-летний водитель Changan остался невредимым.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они провели оцепление зоны аварии, отключили аккумулятор и деблокировали пострадавшего из отечественного автомобиля. Несмотря на все усилия, помочь водителю ВАЗ-2110 не удалось.
Сотрудники госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства ДТП и проводят проверку.