В РФ появился отдельный сервис для поиска новых автомобилей

Как рассказал руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто» Никита Ивахненко, предложение новых авто летом текущего года выросло на 43,5%, а число дилеров уже превысило 2,5 тысячи. Он заявил, что новый раздел появился для того, чтобы упростить людям выбор в условиях такого многообразия. По его словам, в отдельном сервисе можно сравнить дилеров по отзывам клиентов, ассортименту и связям с производителем, а бейджи «Проверенный партнер» и «Официальный дилер» облегчат поиск.