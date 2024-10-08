В РФ появился отдельный сервис для поиска новых автомобилей

Posted 8 октября, 14:19
Published 8 октября, 14:19
Modified 8 октября, 14:22
Updated 8 октября, 14:22
Как выяснили аналитики платформы, семь из десяти покупателей машин определились с выбором с помощью интернет-ресурсов: классифайд-площадок, сайтов дилеров и производителей. Самостоятельно ходят по автосалонам только четверть респондентов.
Люди выбирают именно новые машины, потому что с официальными дилерами иметь дело проще и безопаснее. Кроме того, при покупке нового автомобиля есть гарантия, скидки и спецпредложения продавцов. Также 24% опрошенных отметили, что новый автомобиль оказался дешевле, чем машина с пробегом в хорошем состоянии.
Как рассказал руководитель направления «Новые автомобили» «Авито Авто» Никита Ивахненко, предложение новых авто летом текущего года выросло на 43,5%, а число дилеров уже превысило 2,5 тысячи. Он заявил, что новый раздел появился для того, чтобы упростить людям выбор в условиях такого многообразия. По его словам, в отдельном сервисе можно сравнить дилеров по отзывам клиентов, ассортименту и связям с производителем, а бейджи «Проверенный партнер» и «Официальный дилер» облегчат поиск.
Каждое объявление в каталоге содержит информацию о бонусах для конкретной модели автомобиля, таких как специальные условия кредита от производителя или дилера, каско и аксессуары в подарок.
В разделе предусмотрены фильтры по условиям гарантии и возможность воспользоваться сервисом «Селект», где помощь в подборе и осмотре автомобиля окажет персональный менеджер.
Также в тестовом режиме сейчас работает функционали, когда дилеры могут объединять в одном мультиобъявлении похожие модели машин, различающиеся отдельными характеристиками.
Российский видеоблогер Дмитрий Гордей поделился мнением — «Многим разобраться в ассортименте мегасложно. Круто, что есть площадка, где покупатели могут максимально удобно подобрать для себя новый автомобиль, изучив различные комплектации, отзывы на дилеров и доступные акции. Я считаю, что новый продукт точно усиливает позиции Авито Авто на рынке, потому что делает покупку машины более доступной для нас, обычных автолюбителей».