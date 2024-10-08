В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии

Отметим, что граждане России, как напоминает Росгвардия Башкортостана, могут в любой момент сдать незаконно хранящиеся взрывные устройства, огнестрел и боеприпасы, за что будет полагаться денежное вознаграждение — уголовная ответственность при этом не предусмотрена. Всего с начала 2024 года жители Башкирии сдали силовикам более 200 оружий, 390 других боеприпасов, а также 1,8 кг взрывчатки и три взрывных устройства. Всего гражданам было компенсировано порядка ₽1,25 млн.