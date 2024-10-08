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Posted 8 октября, 16:55

Published 8 октября, 16:55

Modified 8 октября, 17:48

Updated 8 октября, 17:48

В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии

В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии

8 октября 2024, 16:55
Фото: Честный Репортаж / Telegram
«Взрывную посылку» под логотипом известного российского маркетплейса нашли в Иглинском районе Башкортостана — утверждают во вторник, 8 октября, инсайдерские Telegram-каналы.

Впрочем, к самой компании опасная находка имеет отношение едва ли. Утверждается, что местные жители обнаружили свёрток вблизи деревни Урман. Кем-то из сельчан был замечен пакет с предметом, сильно напоминающим военный снаряд — судя по кадрам, охолощённый или перезаправленный, предположительно, советского производства.

На место житель населённого пункта сразу вызвал «службу 112». Находку в итоге забрали сапёры.

Отметим, что граждане России, как напоминает Росгвардия Башкортостана, могут в любой момент сдать незаконно хранящиеся взрывные устройства, огнестрел и боеприпасы, за что будет полагаться денежное вознаграждение — уголовная ответственность при этом не предусмотрена. Всего с начала 2024 года жители Башкирии сдали силовикам более 200 оружий, 390 других боеприпасов, а также 1,8 кг взрывчатки и три взрывных устройства. Всего гражданам было компенсировано порядка ₽1,25 млн.

В Уфе эвакуируют школы
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии несколько образовательных учреждений эвакуировали из-за сообщений о бомбе в зданиях учебных заведений.

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