В пакете из Wildberries нашли бомбу в Башкирии

Posted 8 октября, 16:55
Published 8 октября, 16:55
Modified 8 октября, 17:48
Updated 8 октября, 17:48
Впрочем, к самой компании опасная находка имеет отношение едва ли. Утверждается, что местные жители обнаружили свёрток вблизи деревни Урман. Кем-то из сельчан был замечен пакет с предметом, сильно напоминающим военный снаряд — судя по кадрам, охолощённый или перезаправленный, предположительно, советского производства.
На место житель населённого пункта сразу вызвал «службу 112». Находку в итоге забрали сапёры.
Отметим, что граждане России, как напоминает Росгвардия Башкортостана, могут в любой момент сдать незаконно хранящиеся взрывные устройства, огнестрел и боеприпасы, за что будет полагаться денежное вознаграждение — уголовная ответственность при этом не предусмотрена. Всего с начала 2024 года жители Башкирии сдали силовикам более 200 оружий, 390 других боеприпасов, а также 1,8 кг взрывчатки и три взрывных устройства. Всего гражданам было компенсировано порядка ₽1,25 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии несколько образовательных учреждений эвакуировали из-за сообщений о бомбе в зданиях учебных заведений.