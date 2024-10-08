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Posted 8 октября, 19:08

Published 8 октября, 19:08

Modified 8 октября, 19:10

Updated 8 октября, 19:10

В небе над Уфой объявили тревогу

В небе над Уфой объявили тревогу

8 октября 2024, 19:08
Фото: 1MI
Авиарейс из Уфы в Омск задержали из-за непредвиденной ситуации, информирует Telegram-канал Aviaincident во вторник, 8 октября.

Воздушное судно вылетело ранним утром — уже после отрыва от земли экипаж заметил, что после взлёта у самолёта остались неубранными посадочные шасси. Команда воздушного судна объявила сигнал тревоги. Воздушное судно спустя полчаса после вылета совершило посадку — самолёт в итоге отбуксировали на стоянку, пассажирам пришлось пересесть на другой лайнер.

Известно, что за рейс отвечала компания «Азимут», гласят данные Telegram-канала.

Самолет полетел в Уфу с открытой дверью
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Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, взявший курс на Уфу, вылетел из московского аэропорта с открытой дверью. Пилотам пришлось экстренно возвращаться на стоянку воздушной гавани.

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