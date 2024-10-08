В небе над Уфой объявили тревогу

Posted 8 октября, 19:08
Published 8 октября, 19:08
Modified 8 октября, 19:10
Updated 8 октября, 19:10
Воздушное судно вылетело ранним утром — уже после отрыва от земли экипаж заметил, что после взлёта у самолёта остались неубранными посадочные шасси. Команда воздушного судна объявила сигнал тревоги. Воздушное судно спустя полчаса после вылета совершило посадку — самолёт в итоге отбуксировали на стоянку, пассажирам пришлось пересесть на другой лайнер.
Известно, что за рейс отвечала компания «Азимут», гласят данные Telegram-канала.
Ранее Mkset сообщал о том, что самолёт, взявший курс на Уфу, вылетел из московского аэропорта с открытой дверью. Пилотам пришлось экстренно возвращаться на стоянку воздушной гавани.