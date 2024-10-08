В небе над Уфой объявили тревогу

Воздушное судно вылетело ранним утром — уже после отрыва от земли экипаж заметил, что после взлёта у самолёта остались неубранными посадочные шасси. Команда воздушного судна объявила сигнал тревоги. Воздушное судно спустя полчаса после вылета совершило посадку — самолёт в итоге отбуксировали на стоянку, пассажирам пришлось пересесть на другой лайнер.