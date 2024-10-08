В Башкирии перестали работать сайты судов

Posted 8 октября, 11:20
Published 8 октября, 11:20
Modified 8 октября, 11:32
Updated 8 октября, 11:32
Как стало известно, причиной сбоя стали технические проблемы, которые на момент написания материала решаются специалистами.
— Пока ситуация не будет исправлена, гражданам рекомендуется получать необходимую информацию по телефонам приемных судов, — сообщают в ведомстве.
Интересно, что аналогичные проблемы наблюдаются и в соседних регионах — Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. С 7 октября 2024 года пользователи сталкиваются с трудностями при попытке открыть страницы судебных органов по всей России.