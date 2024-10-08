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Posted 8 октября, 11:20

Published 8 октября, 11:20

Modified 8 октября, 11:32

Updated 8 октября, 11:32

В Башкирии перестали работать сайты судов

В Башкирии перестали работать сайты судов

8 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Верховный суд Республики Башкортостан сообщает во вторник, 8 октября, о временной недоступности официальных ресурсов учреждений.

Как стало известно, причиной сбоя стали технические проблемы, которые на момент написания материала решаются специалистами.

— Пока ситуация не будет исправлена, гражданам рекомендуется получать необходимую информацию по телефонам приемных судов, — сообщают в ведомстве.

Интересно, что аналогичные проблемы наблюдаются и в соседних регионах — Татарстане, Самарской и Оренбургской областях. С 7 октября 2024 года пользователи сталкиваются с трудностями при попытке открыть страницы судебных органов по всей России.

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