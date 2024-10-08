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Posted 8 октября, 11:02

Published 8 октября, 11:02

Modified 8 октября, 11:21

Updated 8 октября, 11:21

В Башкирии пастухи наладили канал сбыта наркотиков

В Башкирии пастухи наладили канал сбыта наркотиков

8 октября 2024, 11:02
Фото: Пресс-служба МВД по РБ
Мигранты из Средней Азии устроились работать с животными, и, заодно, на подработку продавцами гашиша, рассказали в пресс-службе МВД по РБ во вторник, 8 октября.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемые несколько месяцев работали пастухами в фермерском хозяйстве Иглинского района Башкирии. Эта работа была для них лишь прикрытием в развитии подпольного бизнеса. Для привлечения новых клиентов мужчины отдавали товар в дар, а когда заканчивалась доза, предлагали добавку уже за деньги. Но развитие сети не удалось, так как дилеров поймали с поличным.

Сотрудниками УНК МВД по Республике Башкортостан был задержан ранее судимый 45-летний мужчина в момент совершения сделки, а именно при передаче денег за наркотики. Как стало известно, подозреваемый находился в Башкирии незаконно и при этом нелегально работал пастухом. Позже был пойман и его сообщник со свертком запрещенных веществ.

По предварительным данным стало известно, что подозреваемые активно изготавливали марихуану и гашиш возле фермерского хозяйства, а также хранили расфасованный товар на его территории. После подготовки наркотических средств мужчины незаконно совершали сбыт «из рук в руки» среди жителей Иглинского района.

Свою вину горе-дилеры признали. Оба находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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