В Башкирии пастухи наладили канал сбыта наркотиков

В ходе следствия стало известно, что подозреваемые несколько месяцев работали пастухами в фермерском хозяйстве Иглинского района Башкирии. Эта работа была для них лишь прикрытием в развитии подпольного бизнеса. Для привлечения новых клиентов мужчины отдавали товар в дар, а когда заканчивалась доза, предлагали добавку уже за деньги. Но развитие сети не удалось, так как дилеров поймали с поличным.



Сотрудниками УНК МВД по Республике Башкортостан был задержан ранее судимый 45-летний мужчина в момент совершения сделки, а именно при передаче денег за наркотики. Как стало известно, подозреваемый находился в Башкирии незаконно и при этом нелегально работал пастухом. Позже был пойман и его сообщник со свертком запрещенных веществ.



По предварительным данным стало известно, что подозреваемые активно изготавливали марихуану и гашиш возле фермерского хозяйства, а также хранили расфасованный товар на его территории. После подготовки наркотических средств мужчины незаконно совершали сбыт «из рук в руки» среди жителей Иглинского района.



Свою вину горе-дилеры признали. Оба находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело.