Уфимские «мажоры» понтуются в Сети

В Уфе разгорелись страсти вокруг видео, где молодые люди на мощных иномарках, таких как «Мустанги», эффектно катаются по городу, демонстрируя свои навыки опасного вождения. Особенно зрелищным стал эпизод, где парни дрифтят на парковке Гостиного двора — одного из самых популярных мест в центре города.