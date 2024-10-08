Уфимские «мажоры» понтуются в Сети

Posted 8 октября, 08:52
Published 8 октября, 08:52
Modified 8 октября, 10:33
Updated 8 октября, 10:33
В Уфе разгорелись страсти вокруг видео, где молодые люди на мощных иномарках, таких как «Мустанги», эффектно катаются по городу, демонстрируя свои навыки опасного вождения. Особенно зрелищным стал эпизод, где парни дрифтят на парковке Гостиного двора — одного из самых популярных мест в центре города.
Однако, такие действия не остались без комментариев. В соцсетях пользователи активно обсуждают поведение «мажоров».
— Свою крутость доказывать? Зачем нужно так ездить?
— Пусть ГИБДД посмотрит и найдет этих «героев».
— А машинки-то красивые.
— Пусть ездят, не возле подъездов же сидят пьют, — пишут пользователи соцсети.
Тем не менее, подобные проявления «мажорной культуры» не новы для Уфы. Так в июле 2024 года, чат-бот Госавтоинспекции получил сообщение о том, что водитель автомобиля BMW перевозит пассажира, который высунулся из люка машины.