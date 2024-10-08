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Posted 8 октября, 17:22

Published 8 октября, 17:22

Modified 8 октября, 17:49

Updated 8 октября, 17:49

Уфимец наказал «МегаМаркет»

Уфимец наказал «МегаМаркет»

8 октября 2024, 17:22
Фото: 1MI
Башкортостанское управление Роспотребнадзора добилось назначения штрафа на ООО «Маркетплейс» за беспричинную отмену заказа, отчиталась пресс-служба ведомства во вторник, 8 октября.

Конфликт интересов у покупателя с торговой площадкой возник из-за приобретённых им телевизоров — за ₽21,8 тыс. и ₽38,9 тыс. Как пожаловался потребитель, спустя всего день после оплаты техники заказ был отменён, деньги за него — возвращены. При этом разъяснений касательно оснований для подобного покупатель от маркетплейса не получил. Ознакомившись с ситуацией, Роспотребнадзор сложившуюся ситуацию счёл нарушение прав потребителей.

Октябрьский райсуд Республики Башкортостан с учётом заключения ведомства взыскал с «МегаМаркета» круглую сумму — неустойку в ₽57 тысяч, компенсацию морального вреда в ₽4 тысячи, штраф на ₽30 тысяч, а также ₽50 тысяч за услуги представителя и ₽2 тысячи за почтовые траты. Всего вышло ₽143 000.

Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
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Ранее Mkset сообщал о том, что житель Башкортостана смог выиграть суд против интернет-магазина, установившего на своём сайте минимальную сумму, с которой можно совершить заказ их продукции. Надзорное ведомство сочло такой способ увеличить продажи незаконным — суд с доводами службы согласился и обязал магазин изменить условия работы.

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