Уфимец наказал «МегаМаркет»

Конфликт интересов у покупателя с торговой площадкой возник из-за приобретённых им телевизоров — за ₽21,8 тыс. и ₽38,9 тыс. Как пожаловался потребитель, спустя всего день после оплаты техники заказ был отменён, деньги за него — возвращены. При этом разъяснений касательно оснований для подобного покупатель от маркетплейса не получил. Ознакомившись с ситуацией, Роспотребнадзор сложившуюся ситуацию счёл нарушение прав потребителей.