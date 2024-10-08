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Posted 8 октября, 07:04

Published 8 октября, 07:04

Modified 8 октября, 10:40

Updated 8 октября, 10:40

Уфа стильно сэкономит ₽2,5 млрд

Уфа стильно сэкономит ₽2,5 млрд

8 октября 2024, 07:04
Фото: Ратмир Мавлиев
Городские фонари теперь не только красиво светят, но и берегут бюджет, сообщает во вторник, 8 октября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Как стало известно, с 2022 года в столице Башкортостана активно реализуются энергосервисные контракты, которые уже успели изменить облик города. В рамках этих инициатив было заменено порядка 50 тысяч старых натриевых светильников на современные светодиодные.

По прогнозам, за весь срок службы новых светильников Уфа сэкономит более 400 миллионов кВт/ч электроэнергии. В денежном эквиваленте эта экономия составляет 2,5 миллиарда рублей.

— Стоит отметить, что срок службы некоторых светодиодных светильников — более 50 000 часов, то есть свыше 12 лет, — комментируют эксперты.
Фото: Ратмир Мавлиев

Кроме того, в рамках модернизации уличного освещения был создан цифровой двойник системы — программный комплекс «Агентум». Он включает в себя технические характеристики и координаты всех точек освещения, что значительно ускорит и улучшит работу Уфагорсвета.

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