Уфа стильно сэкономит ₽2,5 млрд

Posted 8 октября, 07:04
Published 8 октября, 07:04
Modified 8 октября, 10:40
Updated 8 октября, 10:40
Как стало известно, с 2022 года в столице Башкортостана активно реализуются энергосервисные контракты, которые уже успели изменить облик города. В рамках этих инициатив было заменено порядка 50 тысяч старых натриевых светильников на современные светодиодные.
По прогнозам, за весь срок службы новых светильников Уфа сэкономит более 400 миллионов кВт/ч электроэнергии. В денежном эквиваленте эта экономия составляет 2,5 миллиарда рублей.
— Стоит отметить, что срок службы некоторых светодиодных светильников — более 50 000 часов, то есть свыше 12 лет, — комментируют эксперты.
Кроме того, в рамках модернизации уличного освещения был создан цифровой двойник системы — программный комплекс «Агентум». Он включает в себя технические характеристики и координаты всех точек освещения, что значительно ускорит и улучшит работу Уфагорсвета.