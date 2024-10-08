Учителям и родителям нужно антитабачное просвещение

«Результаты опроса показывают настроенность взрослых, от которых зависит эффективность профилактической работы по преодолению вредных привычек среди несовершеннолетних, на открытый диалог и поиск конструктивных аргументов для предотвращения доступа и потребления подростками табачной и никотинсодержащей продукции», отмечает Анна Сорочинская, исполнительный директор «Общественного Совета по проблеме подросткового курения». По ее словам, важно объединить усилия общества, государства и ответственного бизнеса для своевременного предоставления необходимых информационных и образовательных материалов, тем самым реализуя комплексный подход к предупреждению старта и развития вредной привычки, продвигая таким образом здоровый образ жизни.