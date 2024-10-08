Ученые: Гекконы обладают шестым чувством

В лабораторных экспериментах внимание учёных сосредоточилось на саккуле — органе, отвечающем за поддержание равновесия и положения тела у гекконов. Выяснилось, что саккул улавливает вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц, что позволяет рептилии воспринимать звуковые волны, передающиеся через воду или землю. Раньше считалось, что рептилии глухи, но теперь учёные полагают, что они могут использовать вибрации для общения, передает newkhakasiya.online.