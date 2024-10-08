Сумасшедшие деньги и работа на износ: вся правда о заработке курьеров в Башкирии

Posted 8 октября, 04:38
Published 8 октября, 04:38
Modified 8 октября, 04:41
Updated 8 октября, 04:41
Профессия стала востребованной во время пандемии 2020 года. Позже потребность не стала меньше. Современный российский город просто невозможно представить без людей, «которых все ждут».
На сегодняшний день легко можно стать курьером. Спрос на доставщиков, по мнению «Авито работа», вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом.
Условия труда и требования к сотрудникам различны: требуются курьеры на авто, велосипеде, желающие работать пешком. На полный, неполный, выходной или ночной график работы. В экспресс-доставку, рестораны, офисы, сетевые магазины продуктов, косметики и канцелярских товаров. Доход до 190 тысяч рублей, гибкий график, работа в любом районе города, без опыта и стажа.
Активный переход потребителей из торговых центров на интернет-площадки стимулирует развитие сервисов доставки. Растет как спрос на курьеров, так и зарплата доставщиков. Покупателю это выгодно — цены в интернете ниже, чем розничной торговле. Есть возможность сравнить с ценами в других онлайн магазинах, не выходя из дома. Делать заказы в любое удобное время, и не нужно тратить силы и время — все привезут домой. Растет как спрос на курьеров, так и зарплата доставщиков.
По словам HR специалиста курьером могут быть не только молодые люди.
— Профессию курьера принято считать студенческой, началом трудового пути, но это не всегда соответствует действительности. Да студентов много, гибкий график работы отсутствие требований по стажу и навыкам способствуют этому. Тем не менее большой процент доставщиков — взрослые люди. Для кого-то это единственный способ заработать, кто-то совмещает с основной трудовой деятельностью, есть пенсионеры — не всех устраивают выплаты от государства, — рассказывае ведущий специалист HR компании Елена Дубцова.
Также на этот счет высказалася сотрудник популярной в Уфе службы доставки продуктов.
— На самом деле оказалось сложнее и жестче, чем я ожидал. Люди в этой профессии не задерживаются, задачи быстро выматывают. Но я не скажу, что это плохая работа. Я считаю, что в принципе нет постыдного труда, мол опустился до курьера. Требования после работы в офисе минимальные, а дополнительный доход существенно влияет на уровень жизни. Что касается возраста, все индивидуально, в нашей компании людей старше 40 лет больше, — рассказывает Михаил 47 лет курьер Уфа.
На популярном сервисе объявлений вакансий на сегодняшний день больше четырех тысяч:
Требования работодателей
Работодатели от крупных курьерских сервисов, до небольших компаний. Доставка как в черте города, так и по всей России. Некоторые организации нанимают собственных курьеров в штат, либо заключают трудовой договор. Статус самозанятого — плюс для найма. К личным качествам относят: доброжелательность, исполнительность, пунктуальность умение общаться с людьми, хорошее знание города. Добросовестность — им доверяют ценные вещи, документы. Но главное — это психологическая и физическая выносливость. Клиенты бывают конфликтные, не всегда, даже при наличии навигатора, сразу удается найти адрес. Авто курьеры сталкиваются с пробками, отсутствием парковочных мест, а вес доставляемых вещей нередко бывает тяжелым.
Основной причиной молодые люди назвали то, что от них не требуется какое-либо образование, трудовой стаж, а доход бывает выше, чем у ИТ-специалистов.
Реальные суммы, названные работающими людьми на сегодня, — от 1000 — до 8000 тысяч рублей в день. В периоды повышенного спроса, а это: новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября доход может увеличиться в несколько раз. Все зависит от самого работника — сколько доставишь, столько получишь.
— Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять, — отметил Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства.
Именно поэтому много людей с высшим техническим образованием, вынуждены идти в службу доставки. А молодежь, наблюдая за сложившейся ситуацией на рынке труда, меняет приоритеты.
Бросил обучение в университете, ушел работать в курьерскую службу
Реальная история о том, как рассуждает молодой человек в сегодняшей действительности.
— После школы поступил в университет в Санкт-Петербурге на платной основе, проучился год на заочке, было затратно платить за учебу, а также за перелет и проживание в другом городе. Друг предложил работу, сказал, что нужны курьеры, опыт и образование не имеет значение. Я пришел на собеседование, прошел стажировку с курьером пару недель, втянулся в работу, стал хорошо ориентироваться в городе. Через год купил автомобиль побольше, зарплата стала выше, чем по профессии на которую хотел учится. Дистанционно отчислился из университета, работаю курьером уже 4 года. Конечно, есть свои сложности. Например, тяжело передвигаться по городу зимой во время снегопада, работа физическая, нужно носить габаритные грузы. Обслуживание автомобиля происходит намного чаще, чем у обычных водителей из офиса, машина должна быть всегда на ходу. Многие не задерживаются в нашей профессии, физический активный труд не всем подходит, нужно везде успеть к определенному времени. Пока в планах менять сферу деятельности нет, даже не знаю куда можно устроится. Без образования не везде берут, а идти на зарплату меньше не хочется. Зарплата зависит от объёма, работаю как самозанятый, в среднем 120 тысяч выходят чистыми. График можно согласовать с бригадиром, — делится мнением автокурьер Роман служба экспресс-доставки.
Какие перспективы профессии в будущем
Смогут ли роботы заменить курьеров в ближайшем будущем? Эксперты утверждают, что в наших климатических условия работать могут только люди. Однако «Яндекс» заявил о своих масштабных планах вдвое увеличить количество роботов-курьеров к 2024 году. В планах снижение стоимости доставки, но пока стоимость оплаты эксплуатации роботизированных доставщиков не может конкурировать с живыми людьми.
Новая реальность, где ежедневно трудятся тысячи курьеров делает нашу жизнь проще. Например, отправить доставку продуктов пожилым родителям, сделает приятный сюрприз любимому человеку, срочно доставить важные документы. В этой нужной профессии, как и в любой другой есть свои плюсы и минусы, но относится предвзято к ней точно не стоит. Остаётся надеяться, что уровень заработной платы других не менее нужных и важных профессий станет достойной и никому не потребуются делать выбор между любимом делом и деньгами.