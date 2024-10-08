Сумасшедшие деньги и работа на износ: вся правда о заработке курьеров в Башкирии

Активный переход потребителей из торговых центров на интернет-площадки стимулирует развитие сервисов доставки. Растет как спрос на курьеров, так и зарплата доставщиков. Покупателю это выгодно — цены в интернете ниже, чем розничной торговле. Есть возможность сравнить с ценами в других онлайн магазинах, не выходя из дома. Делать заказы в любое удобное время, и не нужно тратить силы и время — все привезут домой. Растет как спрос на курьеров, так и зарплата доставщиков.