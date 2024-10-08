Самолет полетел в Уфу с открытой дверью

Нештатной ситуцией начался рейс «Москва — Уфа» авиакомпании «Аэрофлот» утром во вторник, 8 октября. Как сообщает ресурс, при вылете из столичного аэропорта «Шереметьево» воздушное судно «Аэробус — 321» начало «чудить». На борту сработала система безопасности. В этот момент самолет уже был готов оторваться от взлетной полосы в Москве, набирая скорость. Бортовая электроника дала сигнал о том, что в самолёте открыта дверь. Воздушное судно пришлось вернуть на стоянку.



Telegram-канал «АвиаИнцидент» уточняет, что тревогу из-за уфимского рейса в «Шереметьево» не вводили.