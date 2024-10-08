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Posted 8 октября, 13:02

Published 8 октября, 13:02

Modified 8 октября, 13:05

Updated 8 октября, 13:05

Самолет полетел в Уфу с открытой дверью

Самолет полетел в Уфу с открытой дверью

8 октября 2024, 13:02
Фото: mkset.ru
Пилотам пришлось срочно возвращаться на стоянку столичного аэропорта, сообщает во вторник, 8 октября, Telegram-канал «АвиаИнцидент».

Нештатной ситуцией начался рейс «Москва — Уфа» авиакомпании «Аэрофлот» утром во вторник, 8 октября. Как сообщает ресурс, при вылете из столичного аэропорта «Шереметьево» воздушное судно «Аэробус — 321» начало «чудить». На борту сработала система безопасности. В этот момент самолет уже был готов оторваться от взлетной полосы в Москве, набирая скорость. Бортовая электроника дала сигнал о том, что в самолёте открыта дверь. Воздушное судно пришлось вернуть на стоянку.

Telegram-канал «АвиаИнцидент» уточняет, что тревогу из-за уфимского рейса в «Шереметьево» не вводили.

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