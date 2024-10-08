Саммит ОТГ: Карта «стран тюркского мира» или полноценная GIS-система?

Сейчас с помощью GIS-технологий решаются задачи в самых разнообразных сферах — от анализа последствий природных катастроф до оптимизации движения общественного транспорта в городах и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, которые возделывают фермеры. Западные военные консультанты ВСУ также активно применяют GIS-модели при планировании атак на Россию. Эти системы способствуют организации операций на суше (показывают рельеф, высоты, маршруты, растительность, объекты и населенные пункты), в воздухе (предоставляют данные о погоде и видимости для пилотов, а также координируют движения войск и поставок) и на море (информируют о течениях, высоте волн, приливах и погодных условиях).