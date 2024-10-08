Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год

Памятник Салавата Юлаева, который стал символом столицы Башкортостана, как оказалось, нуждается в обновлении. На заседании комитета Госсобрания РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Салават Кулбахтин рассказал о планах по восстановлению не только самого памятника, но и его кургана — основного фундамента монумента.