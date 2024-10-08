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Posted 8 октября 2024, 10:34

Published 8 октября 2024, 10:34

Modified 8 октября 2024, 11:19

Updated 8 октября 2024, 11:19

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год

8 октября 2024, 10:34
Фото: 1MI.
В Уфе начнется реконструкция известного памятника, сообщают во вторник, 8 октября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Памятник Салавата Юлаева, который стал символом столицы Башкортостана, как оказалось, нуждается в обновлении. На заседании комитета Госсобрания РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Салават Кулбахтин рассказал о планах по восстановлению не только самого памятника, но и его кургана — основного фундамента монумента.

Проектная документация на момент написания материала проходит последние согласования в Главгосэкспертизе, и, по словам Кулбахтина, работы начнутся, предположительно, в ноябре 2024 года. Для успешной реализации проекта памятник придется демонтировать.

Согласно предварительным оценкам, стоимость работ составит около 300 миллионов рублей. За год, который, предположительно, потребуется на реконструкцию, специалисты обещают улучшить внешний вид памятника.

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