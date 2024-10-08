Подросток упал в шахту в Башкирии

Posted 8 октября, 17:54
Published 8 октября, 17:54
Modified 9 октября, 07:12
Updated 9 октября, 07:12
Ребёнок, по информации спасателей, выжил, однако получил многочисленные травмы — при спуске сотрудника МЧС в шахту мальчик не мог даже пошевелиться, хотя и находился в сознании.
Подростка доставали с помощью двойной петли — транспортировали ребёнка к карете скорой на жёстких носилках.
— С многочисленными ушибами и травмами подросток доставлен в Нефтекамскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
На ресурсах МЧС России сообщили, что высота, с которой упал ребёнок, — около 12 м.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Дуванском районе Башкортостана молодой человек получил травмы при попытке затушить пожар.