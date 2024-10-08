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Posted 8 октября, 17:54

Published 8 октября, 17:54

Modified 9 октября, 07:12

Updated 9 октября, 07:12

Подросток упал в шахту в Башкирии

Подросток упал в шахту в Башкирии

8 октября 2024, 17:54
Фото: 1MI
В Нефтекамске 12-летний мальчик свалился в шахту зернохранилища вечером во вторник, 8 октября, сообщили Mkset в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.

Ребёнок, по информации спасателей, выжил, однако получил многочисленные травмы — при спуске сотрудника МЧС в шахту мальчик не мог даже пошевелиться, хотя и находился в сознании.

Подростка доставали с помощью двойной петли — транспортировали ребёнка к карете скорой на жёстких носилках.

— С многочисленными ушибами и травмами подросток доставлен в Нефтекамскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

На ресурсах МЧС России сообщили, что высота, с которой упал ребёнок, — около 12 м.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Дуванском районе Башкортостана молодой человек получил травмы при попытке затушить пожар.

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