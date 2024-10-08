Крупный пожар в Ишимбае едва не погубил 12 человек

По данным МЧС, пожарные после вызова были на месте спустя пять минут. Они вывели из задымленного подъезда 12 человек, в том числе и детей, и принялись тушить огонь. Горела четырехкомнатная квартира на верхнем этаже. Внутреннее имущество было охвачено пламенем. Огнеборцы оперативно с ним справились. В пожаре пострадал мужчина, который надышался угарным газом. Теперь следователи МЧС выясняют точную причину возгорания.