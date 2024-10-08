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Posted 8 октября, 05:18

Published 8 октября, 05:18

Modified 8 октября, 06:25

Updated 8 октября, 06:25

Крупный пожар в Ишимбае едва не погубил 12 человек

Крупный пожар в Ишимбае едва не погубил 12 человек

8 октября 2024, 05:18
Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ
Четырехкомнатная квартира выгорела полностью, сообщает во вторник, 8 октября, пресс-служба МЧС России.

Жители пятиэтажки на улице Докучаева в Ишимбае рано утром проснулись от громкого шума и запаха гари. Подъезд весь был заполнен дымом. Внизу уже подъехали спасатели.

— У нас первым папа проснулся и сразу же меня разбудил и сказал, что горим, я даже не поняла вначале, что случилось, в чем проблема, пока не продышалась и не почувствовала резкий запах дыма. Супруг открыл дверь в коридор. А там ничего не видно и нечем дышать. Тогда он сказала, чтобы я одевала детей, а сам стал готовить документы. Спустя пару минут к нам в дверь постучали пожарные и помогли эвакуироваться, — рассказала в соцсетях местная жительница.
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По данным МЧС, пожарные после вызова были на месте спустя пять минут. Они вывели из задымленного подъезда 12 человек, в том числе и детей, и принялись тушить огонь. Горела четырехкомнатная квартира на верхнем этаже. Внутреннее имущество было охвачено пламенем. Огнеборцы оперативно с ним справились. В пожаре пострадал мужчина, который надышался угарным газом. Теперь следователи МЧС выясняют точную причину возгорания.

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