ФОМС напомнил о бессрочности полисов ОМС

Posted 8 октября, 13:38
Published 8 октября, 13:38
Modified 8 октября, 13:39
Updated 8 октября, 13:39
Если застрахованные получают звонки с предложениями оформить новый полис, необходимо незамедлительно поставить об этом в известность свою страховую компанию или территориальный фонд ОМС.
Ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что некоторые застрахованные начали получать звонки с предложениями заменить свои текущие полисы ОМС на новые, которые содержат QR-код, сообщает ТАСС.
ФОМС акцентирует внимание на том, что мошенничество с полисами ОМС остается серьезной проблемой, а схемы обмана становятся более изощренными. Гражданам следует помнить, что полисы действительны бессрочно, никакой необходимости в их замене или продлении нет. В случае получения предложений о заполнении каких-либо форм ни в коем случае нельзя реагировать на такие запросы, устанавливать приложения, переходить по ссылкам или делиться своими данными.
Рекомендуется уведомлять свою страховую компанию или единый контакт-центр территориального фонда ОМС о любых подозрительных звонках. Страховые организации никогда не отправляют SMS с кодами и не запрашивают персональные данные у застрахованных лиц.