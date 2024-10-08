ФОМС напомнил о бессрочности полисов ОМС

ФОМС акцентирует внимание на том, что мошенничество с полисами ОМС остается серьезной проблемой, а схемы обмана становятся более изощренными. Гражданам следует помнить, что полисы действительны бессрочно, никакой необходимости в их замене или продлении нет. В случае получения предложений о заполнении каких-либо форм ни в коем случае нельзя реагировать на такие запросы, устанавливать приложения, переходить по ссылкам или делиться своими данными.