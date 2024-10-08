Элвин Грей оказался должен 100 млн рублей

Posted 8 октября, 07:39
Published 8 октября, 07:39
Modified 8 октября, 10:39
Updated 8 октября, 10:39
В посте с громким названием «Вся правда о Туган Як» исполнитель рассказывает ключевые события, связанные с композицией. В 2006 году умерла при родах первый исполнитель песни Василя Фаттахова. Через год после трагедии в статье газеты «Комсомольская правда» создатель песни Урал Рашитов рассказал, что желает увековечить вечную память о Василе Фаттаховой и ее песни. В лице нового достойного исполнителя хита он видит Элвина Грея. Прочитав данную статью, артист отказался от исполнения хита, извинившись перед автором, и взял тайм-аут на 7 лет.
Но через длительный промежуток времени, Грей заключает договор с автором на адекватную сумму и получает официальное право на исполнении песни на всех языках. И уже 30 августа этого года на Дне города в Уфе певец исполняет всеми любимую песню «Туган Як». После празднования дня рождения города скандал вокруг татарского хита обостряется сильнее.
Несмотря на большие овации и позитивный настрой жителей Уфы, со всех электронных площадок начали бесследно пропадать видео с выступлением Элвина Грея со Дня Города.
Оказалось, что жалобы на выступление артиста подавал сотрудник организации «Барс-медиа». Элвин Грей не понимал причину жалоб, так как имел все права на исполнение хита. Но вскоре скрылся интересный нюанс. По словам Элвина Грея, за спиной автора было совершена незаконная передача прав песни на татарском языке от исполнительницы Гульнары Рашитовой. Женщина продала права песни с татарским переводом директору «Барс-медиа» Камилю Гараеву. Причем со стороны автора согласия на передачу прав не было.
«Могучая кучка», как назвал сам Элвин Грей данную группу людей, пытаются всеми силами запретить исполнять песню на татарском языке, а также выдвигают неприемлемые условия артисту для дальнейшего исполнения песни. В эти условия входит денежная компенсация в размере сто миллионов рублей, квартира в центре Казани по стоимости 45-65 млн рублей, бесплатное выступление на всех мероприятиях «Барс-медиа», причем на пожизненной основе и неопределенная сумма от 3-го неизвестно претендента.
Элвин Грей сообщил, что вопреки всему он будет дальше исполнять всеми любимый хит различных языках и будет бороться за свои права уже в суде.