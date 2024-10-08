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Posted 8 октября, 15:31

Published 8 октября, 15:31

Modified 8 октября, 17:46

Updated 8 октября, 17:46

Дырявая скульптура появилась в Уфе

Дырявая скульптура появилась в Уфе

8 октября 2024, 15:31
Фото: Октябрьский район Уфы
Страдающим боязнью кластерных отверстий едва ли придётся по вкусу новое украшение Кировского района.

Новый арт-объект появился на территории семейного комплекса торговли «Sфера» в Нагаево. Композиция представляет собой две фигуры — судя по всему, отца и сына — «в горошек». Скульптура ребёнка, при этом, — чёрная с белыми окружностями, а фигура отца — белая с чёрными «отверстиями».

Как отчитались на ресурсах муниципальной администрации, арт-объект символизирует «родителей и их огромную любовь <…> к детям». Цветовая композиция же намекает, что отец «отдает частичку себя» своему ребёнку.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются снять с постамента памятник Салавата Юлаева. Визитную карточку башкирской столицы намерены отдать на реконструкцию.

Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
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