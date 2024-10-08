Дырявая скульптура появилась в Уфе

Posted 8 октября, 15:31
Published 8 октября, 15:31
Modified 8 октября, 17:46
Updated 8 октября, 17:46
Новый арт-объект появился на территории семейного комплекса торговли «Sфера» в Нагаево. Композиция представляет собой две фигуры — судя по всему, отца и сына — «в горошек». Скульптура ребёнка, при этом, — чёрная с белыми окружностями, а фигура отца — белая с чёрными «отверстиями».
Как отчитались на ресурсах муниципальной администрации, арт-объект символизирует «родителей и их огромную любовь <…> к детям». Цветовая композиция же намекает, что отец «отдает частичку себя» своему ребёнку.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются снять с постамента памятник Салавата Юлаева. Визитную карточку башкирской столицы намерены отдать на реконструкцию.