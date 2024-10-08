Дырявая скульптура появилась в Уфе

Новый арт-объект появился на территории семейного комплекса торговли «Sфера» в Нагаево. Композиция представляет собой две фигуры — судя по всему, отца и сына — «в горошек». Скульптура ребёнка, при этом, — чёрная с белыми окружностями, а фигура отца — белая с чёрными «отверстиями».