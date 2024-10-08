Деление, посадка и пересадка пионов: секреты осенней процедуры

Почвенные условия также играют ключевую роль в успешном выращивании пионов. Они предпочитают суглинистые или глинистые почвы, которые хорошо удерживают влагу и обеспечивают необходимую питательность. Перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить почву, внеся в нее обильное количество перегноя и золы. Это не только улучшит структуру почвы, но и обогатит ее органическими и минеральными веществами, необходимыми для здорового роста пионов.