Деление, посадка и пересадка пионов: секреты осенней процедуры

Posted 8 октября, 11:31
Published 8 октября, 11:31
Modified 8 октября, 11:33
Updated 8 октября, 11:33
Осень — это период, когда пионы готовятся к зиме, образуя всасывающие корешки. Эти корешки помогают растению быстрее адаптироваться и укорениться на новом месте. Кроме того, в это время у пионов уже сформированы цветочные почки, которые обеспечивают цветение на следующий год.
Многие садоводы допускают ошибку, пытаясь пересадить пионы весной. На самом деле, такое мероприятие может привести к гибели растений. Специалисты рекомендуют проводить деление и пересадку пионов исключительно осенью.
— Деление и пересадка пионов весной могут привести к их гибели. Осенью же, благодаря вызревшим почкам, пионы легче переносят разделение и пересадку, — рассказывает Светлана, опытный садовод и автор канала «СУПЕР — ОТПУСК на ДАЧЕ».
Весенняя пересадка приходится на период активного роста, когда растение испытывает значительный стресс. Осенняя пересадка, напротив, происходит в период покоя растения, что снижает риск его гибели.
Для размножения пионов оптимально выбрать путь деления корневищ. Этот метод позволяет не только увеличить количество растений, но и обновить старые кусты, придав им новую силу и энергию. Вот несколько ключевых советов, которые помогут вам успешно размножить пионы:
Ито-гибриды пионов отличаются от других сортов своими мощными и быстрорастущими корнями. В питомниках для поддержания их здоровья и качества цветения рекомендуется делить растения каждые три года. Однако в домашних и садовых условиях пересадку можно проводить реже.
— Если ваш ито-гибридуже три года, можете смело делить его. Но будьте готовы к тому, что корни у них огромные, и потребуется немало усилий для их выкопки, — советует Татьяна, садовод со стажем и автор канала «Голова садовая».
Пионы — растения, требовательные к освещению, и для их нормального роста и цветения необходимо обеспечить минимум шесть часов прямого солнечного света в день. Помещая пионы в тенистые места, вы рискуете получить слаборослые растения с мелкими и неяркими цветками.
Поэтому при выборе участка для посадки важно учитывать его освещенность, предпочитая открытые, солнечные места, защищенные лишь от сильных ветров.
Почвенные условия также играют ключевую роль в успешном выращивании пионов. Они предпочитают суглинистые или глинистые почвы, которые хорошо удерживают влагу и обеспечивают необходимую питательность. Перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить почву, внеся в нее обильное количество перегноя и золы. Это не только улучшит структуру почвы, но и обогатит ее органическими и минеральными веществами, необходимыми для здорового роста пионов.
Глубина посадки цветочных почек пионов также имеет решающее значение.
— Цветочные почки должны находиться не глубже 4 см от поверхности земли. Если заглубить больше, пион может не цвести несколько лет, — объясняет Светалана, садовод и автор канала «Сад без секретов».
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