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Posted 8 октября, 11:31

Published 8 октября, 11:31

Modified 8 октября, 11:33

Updated 8 октября, 11:33

Пересадка пионов: секреты осенней процедуры, о которых вы не знали!

Деление, посадка и пересадка пионов: секреты осенней процедуры

8 октября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Пересадка пионов: секреты осенней процедуры, о которых вы не знали!
С наступлением осени, когда природа готовится к зимнему сну, наступает идеальное время для пересадки пионов. Мало кто знает, что именно в это время года у пионов появляются уникальные корешки, способствующие их легкому укоренению на новом месте.

Осень — это период, когда пионы готовятся к зиме, образуя всасывающие корешки. Эти корешки помогают растению быстрее адаптироваться и укорениться на новом месте. Кроме того, в это время у пионов уже сформированы цветочные почки, которые обеспечивают цветение на следующий год.

Остерегайтесь весенней пересадки!

Многие садоводы допускают ошибку, пытаясь пересадить пионы весной. На самом деле, такое мероприятие может привести к гибели растений. Специалисты рекомендуют проводить деление и пересадку пионов исключительно осенью.

— Деление и пересадка пионов весной могут привести к их гибели. Осенью же, благодаря вызревшим почкам, пионы легче переносят разделение и пересадку, — рассказывает Светлана, опытный садовод и автор канала «СУПЕР — ОТПУСК на ДАЧЕ».

Весенняя пересадка приходится на период активного роста, когда растение испытывает значительный стресс. Осенняя пересадка, напротив, происходит в период покоя растения, что снижает риск его гибели.

Остерегайтесь весенней пересадки!Остерегайтесь весенней пересадки!
Остерегайтесь весенней пересадки!. Фото: Изображение Midjourney

Размножение пионов: секреты и советы

Для размножения пионов оптимально выбрать путь деления корневищ. Этот метод позволяет не только увеличить количество растений, но и обновить старые кусты, придав им новую силу и энергию. Вот несколько ключевых советов, которые помогут вам успешно размножить пионы:

Подготовка к делению

  • Выберите здоровый и активно растущий куст пиона для деления.
  • Перед началом работы с пионами важно обрезать их стебли, оставив около 10-15 см. Это облегчит выкопку и предотвратит повреждение цветочных почек
  • Лучше всего проводить деление в конце сентября — начале октября, когда растение завершило вегетационный период, но еще не начало активно подготавливаться к зиме.

Подготовка инструментов

  • Используйте острые и чистые садовые ножницы или секаторы для того, чтобы избежать повреждения корней и почек.
  • Обработайте инструменты антисептиком, чтобы предотвратить распространение болезней.

Деление корневища

  • Аккуратно выкопайте куст пиона вместе с корневищем.
  • Разделите корневище на несколько частей, каждая из которых должна содержать по нескольку здоровых почек и кусочков корня. Обычно оптимально иметь от 3 до 5 почек на деленке.
  • Убедитесь, что каждая деленка имеет достаточное количество питательной ткани и корневой системы для независимого роста.
  • Каждую деленку обработайте золой для предотвращения заболеваний.

Посадка деленок

  • Выберите солнечное или полутенистое место с хорошо дренированной почвой.
  • Посадите на глубину примерно 15-20 см, убедившись, что верхние почки находятся над уровнем почвы.
  • Расстояние между должно составлять около 40-50 см.
Ито-гибриды: особые условия уходаИто-гибриды: особые условия ухода
Ито-гибриды: особые условия ухода. Фото: Изображение Midjourney

Ито-гибриды: особые условия ухода

Ито-гибриды пионов отличаются от других сортов своими мощными и быстрорастущими корнями. В питомниках для поддержания их здоровья и качества цветения рекомендуется делить растения каждые три года. Однако в домашних и садовых условиях пересадку можно проводить реже.

— Если ваш ито-гибридуже три года, можете смело делить его. Но будьте готовы к тому, что корни у них огромные, и потребуется немало усилий для их выкопки, — советует Татьяна, садовод со стажем и автор канала «Голова садовая».

Правильная посадка

Пионы — растения, требовательные к освещению, и для их нормального роста и цветения необходимо обеспечить минимум шесть часов прямого солнечного света в день. Помещая пионы в тенистые места, вы рискуете получить слаборослые растения с мелкими и неяркими цветками.

Поэтому при выборе участка для посадки важно учитывать его освещенность, предпочитая открытые, солнечные места, защищенные лишь от сильных ветров.

Почвенные условия также играют ключевую роль в успешном выращивании пионов. Они предпочитают суглинистые или глинистые почвы, которые хорошо удерживают влагу и обеспечивают необходимую питательность. Перед посадкой рекомендуется тщательно подготовить почву, внеся в нее обильное количество перегноя и золы. Это не только улучшит структуру почвы, но и обогатит ее органическими и минеральными веществами, необходимыми для здорового роста пионов.

Глубина посадки цветочных почек пионов также имеет решающее значение.

— Цветочные почки должны находиться не глубже 4 см от поверхности земли. Если заглубить больше, пион может не цвести несколько лет, — объясняет Светалана, садовод и автор канала «Сад без секретов».

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