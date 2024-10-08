Буцаев: В 2024 году экопромпарки построят в шести регионах

В частности, Буцаев рассказал, что введение первых парков в эксплуатацию ожидается в нынешнем году. Это будут шесть парков, сформированные по окружному принципу, — Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. Поступательную позицию правительства в этом вопросе глава РЭО объяснил сопровождением данных инициатив мерами поддержки. Если изначально в РЭО обеспечивали финансирование только для проектов ТКО, теперь аналогичные меры поддержки распространяются на весь перечень переработки вторичного сырья, включая промышленные и строительные ресурсы. Об этом пишет 56orb.