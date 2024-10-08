Буцаев: В 2024 году экопромпарки построят в шести регионах

Posted 8 октября, 15:33
Published 8 октября, 15:33
Modified 8 октября, 15:35
Updated 8 октября, 15:35
Об этом проинформировал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, выступая 8 октября на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и зеленые инвестиции» на полях Российского экологического форума (РЭФ).
В частности, Буцаев рассказал, что введение первых парков в эксплуатацию ожидается в нынешнем году. Это будут шесть парков, сформированные по окружному принципу, — Новосибирск, Ставрополь, Ленинградская, Московская, Нижегородская области, Челябинск. Поступательную позицию правительства в этом вопросе глава РЭО объяснил сопровождением данных инициатив мерами поддержки. Если изначально в РЭО обеспечивали финансирование только для проектов ТКО, теперь аналогичные меры поддержки распространяются на весь перечень переработки вторичного сырья, включая промышленные и строительные ресурсы. Об этом пишет 56orb.
Экопромпарки будут представлять собой специализированные площадки для глубокой переработки вторичных ресурсов и выпуска продукции из вторичного сырья. Их открывают в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Денис Буцаев напомнил, что в конце 2022 года РЭО предоставил такую меру поддержки, как зеленые облигации, что дало возможность получения помощи от рынка. Глава РЭО поблагодарил банки, которые оказывают РЭО помощь в размещении облигаций.
«Размещая облигации публично-правовой компании, мы получаем объемы финансирования, десятикратно превышающие те деньги, которые заложены в бюджете. А бюджетные деньги мы тратим только на субсидирование процентной ставки», — указал Буцаев.
Подобная стабильность финансовой модели делает для инвесторов возможным серьезное планирование объемов инвестиций, размещение технологических проектов в самых сложных условиях.
По словам главы РЭО, проекты, которые связаны с вторичными ресурсами, предполагают серьезный сырьевой передел. В таких фракциях, как пластик, стекло, бумага, вторсырье демонстрирует реальную конкуренцию с оригинальными видами сырья. Классические игроки рынка уже принимают участие в этой работе с точки зрения поддержки возможности использования вторсырья.
Глава РЭО заявил, что в компании осознают: технологически многие предприятия вводят в свои производственные цепочки возможность использования вторсырья, обеспечивая таким образом поддержку решения отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в разработку новой продукции.