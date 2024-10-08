Буцаев: Смешивание ТКО из разных баков в мусоровозах — фейк

По его словам, с начала реформы в 2019 году постоянно говорят о том, что мусор собирается раздельно, а потом один мусоровоз забирает все в один контейнер. В РЭО просили назвать конкретные случаи или регионы, где это происходило, но никто не смог привести примеры. Буцаев назвал эту информацию устоявшимся фейком.