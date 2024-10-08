Буцаев: Смешивание ТКО из разных баков в мусоровозах — фейк

Posted 8 октября, 09:41
Published 8 октября, 09:41
Modified 8 октября, 09:41
Updated 8 октября, 09:41
Он сделал это заявление на пленарной сессии «Создавай изменения: возможности природоохранной деятельности» в рамках молодежного дня, прошедшего 7 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), пишет gorod55.ru.
По его словам, с начала реформы в 2019 году постоянно говорят о том, что мусор собирается раздельно, а потом один мусоровоз забирает все в один контейнер. В РЭО просили назвать конкретные случаи или регионы, где это происходило, но никто не смог привести примеры. Буцаев назвал эту информацию устоявшимся фейком.
Буцаев не исключил вероятности, что в некоторых случаях раздельно собранные отходы могли смешиваться на этапе транспортировки или сортировки.
Глава РЭО подчеркнул, что начинать нужно с себя. Если каждый будет ответственно подходить к выполнению своей работы, это обеспечит общий успех. Поэтому, если человек занимается раздельным сбором мусора, он уже выполнил значительную часть задачи по повышению эффективности переработки.
РЭО призывает фиксировать подобные нарушения и сообщать о них через сервис «РЭО Радар». Там также можно оставить жалобы и сообщения по таким категориям, как несанкционированная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, незаконная утилизация, нарушения работы полигонов ТБО, неприятный запах и отсутствие контейнеров для раздельного сбора. Среди новых категорий можно отметить несвоевременный вывоз и нарушение содержания контейнерной площадки.
Напомним, РЭФ проходит 7 — 9 октября и включает молодежный день и деловую программу. Организаторами выступают Российский экологический оператор, Правительство РФ и Министерство природных ресурсов и экологии.