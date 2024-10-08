Ансамбль танца «Ляйсян» победил в региональном этапе Всероссийского фестиваля

Учалинские танцоры представили на суд жюри один из своих легендарных номеров «Укротители». Это оригинальная постановка Заслуженного деятеля искусств БАССР и РСФСР Файзи Гаскарова, созданная еще в 1964 году для первого состава ансамбля «Ляйсян».