Взбесившийся «Лексус» спешил в ресторан

Posted 7 октября, 05:01
Published 7 октября, 05:01
Modified 7 октября, 09:06
Updated 7 октября, 09:06
По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Toyota RAV4, за рулем которой находилась 60-летняя женщина, и Lexus, управляемый молодым мужчиной. На пассажирском сиденье находился его знакомый. Оба были трезвыми. После удара Lexus отлетел в сторону и застрял у столба — из-под капота начал валить густой дым.
Сцена была довольно драматичной: водитель и его пассажир, осознав, что их машина превращается в дымящийся монстр, поспешно выпрыгнули из салона. Кажется, Lexus хотел продолжить свой путь и даже попытался уехать по тротуару, но его «бунт» закончился, когда он наткнулся на припаркованный Haval у ресторана.
Согласно информации от ГАИ Республики Башкортостан, причиной неисправности Lexus стало столкновение с Toyota на перекрестке.