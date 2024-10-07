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Posted 7 октября, 05:01

Published 7 октября, 05:01

Modified 7 октября, 09:06

Updated 7 октября, 09:06

Взбесившийся «Лексус» спешил в ресторан

Взбесившийся «Лексус» спешил в ресторан

7 октября 2024, 05:01
Фото: tg/Моя Уфа
В Стерлитамаке иномарка без водителя мчалась задним ходом по тротуару, пытаясь остановиться о припаркованный автомобиль, сообщает в понедельник, 7 октября, Госавтоинспекция Башкирии.

По предварительным данным, на перекрестке столкнулись Toyota RAV4, за рулем которой находилась 60-летняя женщина, и Lexus, управляемый молодым мужчиной. На пассажирском сиденье находился его знакомый. Оба были трезвыми. После удара Lexus отлетел в сторону и застрял у столба — из-под капота начал валить густой дым.

Сцена была довольно драматичной: водитель и его пассажир, осознав, что их машина превращается в дымящийся монстр, поспешно выпрыгнули из салона. Кажется, Lexus хотел продолжить свой путь и даже попытался уехать по тротуару, но его «бунт» закончился, когда он наткнулся на припаркованный Haval у ресторана.

Согласно информации от ГАИ Республики Башкортостан, причиной неисправности Lexus стало столкновение с Toyota на перекрестке.

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