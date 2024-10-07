Взбесившийся «Лексус» спешил в ресторан

Сцена была довольно драматичной: водитель и его пассажир, осознав, что их машина превращается в дымящийся монстр, поспешно выпрыгнули из салона. Кажется, Lexus хотел продолжить свой путь и даже попытался уехать по тротуару, но его «бунт» закончился, когда он наткнулся на припаркованный Haval у ресторана.