Выгода до ₽1 млн: ипотека для кадровых военных и участников СВО от ГК «Жилой Квартал»

Posted 7 октября, 12:05
Published 7 октября, 12:05
Modified 7 октября, 12:05
Updated 7 октября, 12:05
И, конечно, у большинства возникает много вопросов: какие есть льготы и как получить военную ипотеку? На какие жилые комплексы она распространяется? Могут ли отказать в получении? Разобраться в нюансах и ответить на эти вопросы простым и понятным языком нам помогли в пресс-службе ГК «Жилой Квартал», крупнейшего застройщика загородного недвижимости в РБ.
— На сегодняшний день у военнослужащих есть целый ряд льгот при покупке жилья. Во-первых, единовременные выплаты от государства для участников СВО. Во-вторых, по 31 октября 2024 года, ГК «Жилой Квартал» даёт дополнительную выгоду на покупку квартиры участникам СВО, до 1 000 000 рублей в ЖК «Сапфир» и до 450 000 рублей в ЖК «Зубово Life Garden» [1], — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Напомним, президент России подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа по 31 декабря. Ранее в Башкирии по поручению Главы республики Радия Хабирова увеличился размер единовременной выплаты контрактникам. Таким образом, с учётом федеральных выплат, военнослужащие от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей.
— Также важно не забывать про военную ипотеку от государства под 6% годовых [2], которой могут воспользоваться кадровые военные, сотрудники Росгвардии и ФСБ, по истечении участники 3 лет после вступления в накопительно-ипотечную систему, — отметили в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
При этом автоматически в реестр НИС попадают:
Категории, которым для включения в НИС необходимо подать рапорт на имя командира воинской части:
По истечении 3 лет после вступления в накопительно-ипотечную систему, каждый участник имеет право воспользоваться военным сертификатом в качестве первоначального взноса за квартиру. Накопления состоят из ежемесячных взносов государства и дохода от их инвестирования. При этом размер взноса не зависит от звания, рода войск и выслуги лет.
Каждый год сумма индексируется согласно размеру инфляции. Так, в 2005 году, годовая субсидия была 37 тыс. руб. К 2010 году выросла до 175 тыс. руб. А на сегодняшний день составляет 365 346 рублей в год или 30 445 рублей в месяц. Размер накоплений на счете военнослужащего можно узнавать ежегодно в воинской части.
Какое жильё можно приобрести с помощью программы «Военная ипотека»?
По программе «Военная ипотека» можно купить квартиру, как на вторичном рынке недвижимости, так и в новостройках аккредитованных Росвоенипотекой, либо жилой дом или таунхаус с земельным участком. При этом правила программы позволяют купить недвижимость в любом регионе по вашему желанию. Кроме того, есть банки, которые предоставляют возможность направить полученные деньги в счёт погашения ранее оформленной ипотеки.
— Например, вы стали участником НИС в январе 2020 года, и на сегодняшний день на вашем счёте уже накопилась сумма 1 233 744 рублей, которые вы можете использовать в качестве первоначального взноса. Этой суммы вам хватит, чтобы полностью покрыть первоначальный взнос за двухкомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden». Ежемесячные платежи в размере 30 445 рубля [3] будет оплачивать Министерство обороны. А благодаря ежегодной индексации в последующие годы, сумма ежемесячного платежа станет меньше суммы выделяемой государством, поэтому излишек будет идти в счёт частично-досрочного погашения кредита, что поможет рассчитаться быстрее.
Использование сертификата «Материнский капитал» при оформлении программы «Военная ипотека»
— Если в вашей семье недавно родился ребёнок, то вместе с программой «Военная ипотека» вы можете также использовать сертификат на материнский капитал, в 2024 году его сумма составляет 630 380 рублей за первого ребёнка и 833 024 рублей за второго или последующего. Если же вы уже получали материнский капитал ранее, то при рождении второго ребёнка можете получить 202 643 рублей. Покупая квартиру на вторичном рынке, вы сможете существенно сократить срок выплаты ипотеки использовав материнский капитал на погашение основного долга. А при покупке квартиры или дома от застройщика, сможете позволить себе большую площадь жилья, добавив сумму сертификата к сумме первоначального взноса.
Напомним, что срок обращения в Пенсионный фонд не ограничен и родители имеют право на получение выплаты в течение всего периода действия программы — с 1 января 2007 г. до 31 декабря 2026 г. Единственное условие для получения денежных средств — ребенок должен родиться в период реализации программы.
Как получить налоговый вычет с квартиры, купленной при использовании программы «Военная ипотека»?
— Выплаты по этой программе осуществляет Министерство обороны, поэтому военнослужащий не имеет права на налоговый вычет ни с денег, потраченных на приобретение жилья, ни с выплаченных по ипотеке процентов. Но он может частично компенсировать расходы за ремонт в новой квартире, на который потратил собственные средства. При этом в договоре купли-продажи важно указать, что квартира куплена без отделки. Кроме того, вы сможете получить налоговый вычет если добавили собственные средства на покупку недвижимости.
Законодательство РФ даёт право на получение налоговых вычетов всем официально работающим гражданам. При этом с денег, потраченных на покупку жилья или ремонт, можно вернуть 13%, но не более 260 000 рублей.
Для подтверждения расходов в налоговом ведомстве вам необходимо будет приложить документы: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца.
Что будет с квартирой, если уйти со службы до погашения ипотеки?
— Чтобы получить право собственности на приобретённую недвижимость, нужно прослужить более 20 лет, либо 10 лет если увольнение было по уважительным причинам. Если же вы уволились раньше положенного срока, то бюджетные средства придется вернуть и самостоятельно закрывать ипотеку.
Итак, если военнослужащий расторг контракт менее чем через 10 лет после заключения, он лишается субсидии и должен вернуть государству всю ее сумму.
Если военнослужащий уволился после 10 лет службы, был сокращен, ушел в отставку по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, возвращать субсидию ему не придется. Кроме того, государство может предоставить ему денежную компенсацию, которая зависит от выслуги лет.
Если военнослужащий уволился после 20 лет службы, но так и не воспользовался накопленными средствами из НИС, он может получить их от государства и потратить на покупку недвижимости.
Срок действия свидетельства накопительно-ипотечной системы
Свидетельство действительно в течении 6 месяцев с даты подписания. После окончания срока действия его необходимо оформлять заново. Для оформления свидетельства о праве на получение целевого жилищного займа (ЦЖЗ) военнослужащий-участник НИС должен подать рапорт на имя командира воинской части. После этого данные военного передадут в РУЖО, оттуда в Департамент жилищного обеспечения Минобороны, и только после — в ФГКУ «Росвоенипотека», где и оформляется само свидетельство.
Почему могут отказать в оформлении военной ипотеки?
Как и обычные заемщики, военнослужащие иногда получают от банков отказы в выдаче ипотечных займов.
— Чаще всего банк может отказать в случае плохой кредитной истории, если имеются другие крупные кредиты, при покупке квартиры у родственников, так как банк может посчитать это попыткой обналичивания средств целевого жилищного займа, или в случае, если в заявлении указана ложная информация. В случае отказа можно попробовать подать заявку в другой банк. Оптимальным же вариантом будет обратиться к ипотечному менеджеру, который не только поможет сформировать необходимый пакет документов, но будет сопровождать вашу заявку до выдачи кредита, помогая и подстраховывая. На сегодняшний день, ГК «Жилой Квартал» может предложить большой выбор домов, таунхаусов и квартир как в строящихся, так и введённых в эксплуатацию домах, которые прошли аккредитацию Росвоенипотекой и подходят под требования банков по программе «Военная ипотека».
Справка о компании: ГК «Жилой Квартал» является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости в Республике Башкортостан и имеет максимальный балл надёжности по рейтингу Единого Реестра Застройщиков. За 22 года компания построила более 1 500 000 кв. м, в которых проживают более 50 тысяч человек. Узнать больше о проектах застройщика можно по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж ГК «Жилой Квартал» по адресам: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13, ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, ЖК «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Авроры, д. 1а, ЖК «Сапфир», ул. Комсомольская, 8.
[1] Спец. предложение действует по 31 октября 2024 года.
[2] По программе «Военная ипотека» от ПСБ банка. Ставка 6% годовых. Срок ипотеки до 25 лет. Первоначальный взнос от 20%. Подробности узнавайте в офисах продаж ГК «Жилой Квартал».
[3] Не является публичной офертой. Данный расчёт произведён 04.10.2024 на двухкомнатную квартиру в ЖК «Зубово Life Garden» по программе Военная ипотека» от ПСБ банка. Ставка 6% годовых. Срок ипотеки 21 год. Первоначальный взнос 1 233 744 рубля.
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