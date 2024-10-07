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Posted 7 октября, 12:39

Published 7 октября, 12:39

Modified 7 октября, 12:41

Updated 7 октября, 12:41

Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машине! Вот как это делают профессионалы

Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машинке! Вот как это делают профессионалы

7 октября 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney
Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машине! Вот как это делают профессионалы
Почему после стирки пуховики и куртки теряют форму, на них появляются разводы, а рукава вообще не отстирываются никогда? Есть секреты, которые помогут избежать этих проблем и сохранить вещи в идеальном состоянии.

Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома», поделилась не только секретами стирки, но и открыла несколько неожиданных лайфхаков, которые помогут сохранить вашу одежду в первозданном виде.

Подготовка к стирке

Перед тем как приступить к стирке, необходимо внимательно осмотреть куртку. Часто загрязняются такие элементы как воротник, манжеты и карманы. Эти участки требуют особого внимания. Чтобы избавиться от засаленности, используем проверенный метод:

Ингредиенты:

  • 100 мл теплой воды.
  • 1 чайная ложка нашатырного спирта (это вещество, которое помогает растворять жирные пятна).
  • 1 чайная ложка жидкого хозяйственного мыла.

Инструкция:

  1. Смешайте все ингредиенты в емкости.
  2. Возьмите мягкую ткань или губку и смочите в полученном растворе.
  3. Аккуратно обработайте засаленные участки, уделяя особое внимание воротнику и манжетам.
Подготовка к стиркеПодготовка к стирке
Подготовка к стирке. Фото: Изображение Midjourney

Изучаем этикетку

Не менее важно правильно выбрать режим стирки. Прежде чем загрузить куртку в машинку, ознакомьтесь с ярлыком на одежде: он подскажет, при какой температуре и на каком режиме её стирать. Если вы не уверены, что означают эти символы, обратите внимание на следующие:

  • Таз с водой: разрешена машинная или ручная стирка.
  • Цифры внутри таза: максимальная температура стирки.
  • Квадрат с кругом внутри: возможность машинной сушки.

Чаще всего верхней одежде подходит деликатная стирка или режим для шерсти. Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, а отжим рекомендуется ставить на 600-800 оборотов.

— Для стирки куртки лучше использовать жидкие средства или капсулы. Они мягко очищают ткань и не оставляют разводов. Если куртка не слишком объёмная, можно стирать сразу две, — отмечает Анна.
Изучаем этикеткуИзучаем этикетку
Изучаем этикетку. Фото: Изображение Midjourney

Подготовка куртки к стирке

  1. Проверьте карманы: убедитесь, что в них не осталось мелочи, ключей или других предметов.
  2. Застегните все молнии и кнопки: это предотвратит их повреждение и сохранит форму куртки.
  3. Снимите съемные элементы: капюшоны, меховой декор и прочие детали лучше стирать отдельно или чистить вручную.
  4. Защитите крупные детали: если на куртке есть массивные замки или украшения, оберните их влажной салфеткой. Это убережет как сами детали, так и барабан стиральной машины от повреждений.
  5. Выверните куртку наизнанку: так вы сохраните внешний вид ткани и предотвратите появление потертостей.
Подготовка куртки к стиркеПодготовка куртки к стирке
Подготовка куртки к стирке. Фото: Изображение Midjourney

Секрет быстрой сушки

После завершения стирки можно включить дополнительное полоскание, чтобы моющее средство полностью вымылось из ткани. Это предотвратит появление разводов. Для ускорения сушки положите в барабан большое махровое полотенце и включите режим отжима. Полотенце впитает основную часть влаги, и куртка высохнет намного быстрее.

— Полотенце впитает лишнюю влагу из куртки, и она станет заметно суше после отжима. Этот простой трюк помогает мне экономить время и быстрее сушить вещи, особенно в прохладную погоду, — отмечает Анна

Избегайте прямых солнечных лучей и батарей, чтобы ткань не потеряла свои свойства.

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#Ольга Харина#Квартира#Одежда#Все материалы авторов#Дом#КЦ#Дом и сад
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