Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машинке! Вот как это делают профессионалы

Posted 7 октября, 12:39
Published 7 октября, 12:39
Modified 7 октября, 12:41
Updated 7 октября, 12:41
Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома», поделилась не только секретами стирки, но и открыла несколько неожиданных лайфхаков, которые помогут сохранить вашу одежду в первозданном виде.
Перед тем как приступить к стирке, необходимо внимательно осмотреть куртку. Часто загрязняются такие элементы как воротник, манжеты и карманы. Эти участки требуют особого внимания. Чтобы избавиться от засаленности, используем проверенный метод:
Инструкция:
Не менее важно правильно выбрать режим стирки. Прежде чем загрузить куртку в машинку, ознакомьтесь с ярлыком на одежде: он подскажет, при какой температуре и на каком режиме её стирать. Если вы не уверены, что означают эти символы, обратите внимание на следующие:
Чаще всего верхней одежде подходит деликатная стирка или режим для шерсти. Температура воды не должна превышать 30-40 градусов, а отжим рекомендуется ставить на 600-800 оборотов.
— Для стирки куртки лучше использовать жидкие средства или капсулы. Они мягко очищают ткань и не оставляют разводов. Если куртка не слишком объёмная, можно стирать сразу две, — отмечает Анна.
После завершения стирки можно включить дополнительное полоскание, чтобы моющее средство полностью вымылось из ткани. Это предотвратит появление разводов. Для ускорения сушки положите в барабан большое махровое полотенце и включите режим отжима. Полотенце впитает основную часть влаги, и куртка высохнет намного быстрее.
— Полотенце впитает лишнюю влагу из куртки, и она станет заметно суше после отжима. Этот простой трюк помогает мне экономить время и быстрее сушить вещи, особенно в прохладную погоду, — отмечает Анна
Избегайте прямых солнечных лучей и батарей, чтобы ткань не потеряла свои свойства.
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