Вы неправильно стираете пуховики и куртки в машинке! Вот как это делают профессионалы

Не менее важно правильно выбрать режим стирки. Прежде чем загрузить куртку в машинку, ознакомьтесь с ярлыком на одежде: он подскажет, при какой температуре и на каком режиме её стирать. Если вы не уверены, что означают эти символы, обратите внимание на следующие: