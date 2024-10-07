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Posted 7 октября 2024, 10:45

Published 7 октября 2024, 10:45

Modified 7 октября 2024, 10:47

Updated 7 октября 2024, 10:47

Уфимцы начали транспортную войну

Уфимцы начали транспортную войну

7 октября 2024, 10:45
Фото: 1MI.
Вслед за требованием увеличения режима работы городских автобусов поступили претензии по маршруту, их пассажиры высказывают онлайн в понедельник, 7 октября.

Работа общественного транспорта остается больной темой для Уфы. В начале октября уфимцы активно ратовали за введение в городе ночных маршрутов, а ко второй декаде месяца болевая точка сузилась до конкретного района и конкретного маршрута. Среди двух огней — планов чиновников и желаний пассажиров — оказался автобус №13.

Его маршрут скорректировали менее двух месяцев назад. Так, с 8 августа автобус №13 продлен до остановки общественного транспорта «Улица 8 Марта». Она стала для маршрута №13 «Кузнецовский затон — улица 8 Марта» конечной.

Теперь путь следования автобуса №13 в Уфе хотят продлить до улицы Рыленко. Такие коррективы устроили далеко не всех. Уфимцы негодуют на странице Правительства Башкирии.

— Просим не продлевать маршрут 13 автобуса до Рыленко, просим оставить разворотное кольцо в Кузнецовском затоне, просим администрацию Кировского района выполнить свои обязательства по благоустройству разворотного кольца в Кузнецовском затоне! — перечисляет претензии Юлианна.

— Просим разворотное кольцо для 13 автобуса на остановке «Геологов». А также продлить до гипермаркета «Лента» с улицы Кувыкина маршрут №3, — дополняет наказы Виталий.

— Просим не продлевать 13 маршрут до Рыленко. Пусть маршрут остается таким, какой он есть сейчас. Мы и так еле умещаемся в наши автобусы сейчас, а что будет, если маршрут продлят? Нам просто не хватит места… и так иногда приходится выходить очень рано, потому что знаем с что придется пропускать автобус, ведь иногда там даже одной ногой некуда встать. Пожалуйста, не продлевайте до Рыленко наш 13 маршрут, — заявляет права на автобус Гузель.

Стоит заметить, что чиновники не стали игнорировать пожелания уфимцев. Все поступившие претензии отправили в профильное подразделение мэрии Уфы. Ответ на жалобы обещают дать 16 октября.

Уфимцы требуют ночной общественный транспорт
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