Уфимцы начали транспортную войну

— Просим не продлевать 13 маршрут до Рыленко. Пусть маршрут остается таким, какой он есть сейчас. Мы и так еле умещаемся в наши автобусы сейчас, а что будет, если маршрут продлят? Нам просто не хватит места… и так иногда приходится выходить очень рано, потому что знаем с что придется пропускать автобус, ведь иногда там даже одной ногой некуда встать. Пожалуйста, не продлевайте до Рыленко наш 13 маршрут, — заявляет права на автобус Гузель.



Стоит заметить, что чиновники не стали игнорировать пожелания уфимцев. Все поступившие претензии отправили в профильное подразделение мэрии Уфы. Ответ на жалобы обещают дать 16 октября.