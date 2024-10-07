mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 15:49

Published 7 октября, 15:49

Modified 7 октября, 18:49

Updated 7 октября, 18:49

Уфимский врач погиб в ДТП

Уфимский врач погиб в ДТП

7 октября 2024, 15:49
Фото: Минздрав РБ
В столице Башкирии в понедельник, 7 октября, состоялось прощание с экс-главврачом ГКБ №18 Жулдыбаем Иржановым — отчитались на ресурсах Минздрава Республики Башкортостан.

Траурная церемония состоялась в Доме культуры «Медик» на базе Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова.

Как сообщил коллектив «восемнадцатой» уфимской больницы и близкие погибшего, Иржанов скончался в результате ДТП на квадроцикле. Место трагической аварии в их словах не фигурирует. Отметим, что последний выход в сеть с личной страницы Иржанова в Vk был зарегистрирован в минувший четверг, 3 октября.

Некролог врачу от Минздрава гласит, что погибший начал свою карьеру с должности хирурга в центральной больнице Абдуллинского района Оренбургской области. Данные в открытых источниках свидетельствуют о том, что уфимской больницей он руководил с 2015 года и покинул свой пост в 2021 году.

В Башкирии Lada «сделала сальто» в кювет
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Сибае отечественная «Лада Гранта» посреди прямой дороги вылетела в кювет.

Читайте также:
«Шашки» в Уфе закончились жесткой авариейВзбесившийся «Лексус» спешил в ресторанСумасшедший «Форсаж» устроила элитная иномарка в Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Оренбургская область#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Трагедия#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Лада Гранта#Инциденты#Квадроцикл#Хирург#Уфимская больница#Некролог
Подпишитесь