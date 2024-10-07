Уфимский врач погиб в ДТП

Posted 7 октября, 15:49
Published 7 октября, 15:49
Modified 7 октября, 18:49
Updated 7 октября, 18:49
Траурная церемония состоялась в Доме культуры «Медик» на базе Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова.
Как сообщил коллектив «восемнадцатой» уфимской больницы и близкие погибшего, Иржанов скончался в результате ДТП на квадроцикле. Место трагической аварии в их словах не фигурирует. Отметим, что последний выход в сеть с личной страницы Иржанова в Vk был зарегистрирован в минувший четверг, 3 октября.
Некролог врачу от Минздрава гласит, что погибший начал свою карьеру с должности хирурга в центральной больнице Абдуллинского района Оренбургской области. Данные в открытых источниках свидетельствуют о том, что уфимской больницей он руководил с 2015 года и покинул свой пост в 2021 году.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Сибае отечественная «Лада Гранта» посреди прямой дороги вылетела в кювет.