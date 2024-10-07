Уфимский врач погиб в ДТП

Некролог врачу от Минздрава гласит, что погибший начал свою карьеру с должности хирурга в центральной больнице Абдуллинского района Оренбургской области. Данные в открытых источниках свидетельствуют о том, что уфимской больницей он руководил с 2015 года и покинул свой пост в 2021 году.