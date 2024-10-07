Уфимский самолет сломался на взлёте

Posted 7 октября, 08:45
Published 7 октября, 08:45
Modified 7 октября, 08:50
Updated 7 октября, 08:50
Как стало известно, 5 октября 2024 года, в 19:48 по московскому времени, в аэропорту Ханты-Мансийска самолет компании «ЮТэйр» столкнулся с проблемой на взлете. Капитан воздушного судна сообщил о заклинивании у «Боинга» носовой стойки шасси.
Это событие заставило экипаж принять решение о буксировке самолета на перрон, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Тогда люди, которые ожидали вылет в Уфу, оказались в непростой ситуации. Источник сообщает, что самолет остался на земле до устранения неполадок.
Напомним, на борту рейса SBI1141 авиакомпании «Сибирь» произошел инцидент, который мог поставить под угрозу безопасность пассажиров. Согласно данным, 28 сентября, когда самолет вылетел из московского аэропорта «Домодедово», все шло по плану. Однако перед посадкой в Уфе, над Самарской областью, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером.