Уфимский самолет сломался на взлёте

Напомним, на борту рейса SBI1141 авиакомпании «Сибирь» произошел инцидент, который мог поставить под угрозу безопасность пассажиров. Согласно данным, 28 сентября, когда самолет вылетел из московского аэропорта «Домодедово», все шло по плану. Однако перед посадкой в Уфе, над Самарской областью, пилоты столкнулись с попыткой ослепления лазером.