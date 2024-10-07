Секретное оружие против проволочника: освободите ваш сад от вредителей

Проволочник — это личинка жука-щелкунка, которая живет в почве и питается корнями растений. Она может обитать в земле несколько лет, причиняя значительный ущерб посадкам, особенно таким культурам, как картофель, морковь и свекла. Неудивительно, что садоводы так стремятся найти эффективное решение этой проблемы. Если вовремя не предпринять меры, можно потерять значительную часть урожая.