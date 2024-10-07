РЭО: В СанПиН могут изменить требования к контейнерам с ТКО

Posted 7 октября, 19:32
Published 7 октября, 19:32
Modified 7 октября, 19:32
Updated 7 октября, 19:32
Эти инициативы были озвучены заместителем генерального директора РЭО Алексеем Макрушином на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что организация продолжает изучение информации о местах накопления отходов, направляемых во ФГИС УТКО. По его словам, в дополнение к контейнерным площадкам в использовании находятся отдельно стоящие контейнеры без ограждений, контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах и технических помещениях юридических лиц, а также пакетный сбор. На практике соблюдение всех санитарных норм представляется невозможным для муниципалитетов из-за высокой плотности застройки и недостатка финансирования, пишет 56orb.ru.
Глава РЭО добавил, что эксперты компании предлагают интегрировать современные методы работы, находящиеся на пике популярности, в законодательные нормы и уточнить условия их применения. Это необходимо сделать незамедлительно, поскольку существуют правила формирования реестра мест накопления, в который заносятся только те площадки, которые удовлетворяют требованиям СанПиН и включаются по заявлению собственника. В результате реестр формируется ограниченно, отметил Буцаев.
По информации федеральной государственной информационной системы учета ТКО (ФГИС УТКО), из 989 тысяч контейнерных площадок, зарегистрированных в системе, около половины, то есть 450 тысяч, составляют площадки с единственным контейнером.
Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин подчеркнул, что многие возникающие вопросы следует решать уже в процессе создания дорожных карт по формированию контейнерных площадок, что позволит максимально эффективно использовать выделяемые средства.
Необходимо скорректировать и сами требования к контейнерным площадкам. Например, нужно ввести предписание о наличии крыши над контейнерами. Проникновение осадков в контейнеры также представляет собой серьезную проблему для региональных операторов, отметил Алексей Макрушин.
Также важно уделить больше внимания вопросам, связанным с накоплением крупногабаритных отходов на контейнерных площадках и в «бункерах-лодочках», поскольку санитарные нормы практически не содержат требований к ним.
Кроме того, следует более детально рассмотреть вопрос о мытье контейнеров, чтобы четко определить, кто и каким образом должен выполнять эту процедуру.