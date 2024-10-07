РЭО: В СанПиН могут изменить требования к контейнерам с ТКО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что организация продолжает изучение информации о местах накопления отходов, направляемых во ФГИС УТКО. По его словам, в дополнение к контейнерным площадкам в использовании находятся отдельно стоящие контейнеры без ограждений, контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах и технических помещениях юридических лиц, а также пакетный сбор. На практике соблюдение всех санитарных норм представляется невозможным для муниципалитетов из-за высокой плотности застройки и недостатка финансирования, пишет 56orb.ru.