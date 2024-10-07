Радий Хабиров: «Они допрыгаются»

Posted 7 октября, 08:10
Published 7 октября, 08:10
Modified 7 октября, 08:52
Updated 7 октября, 08:52
На оперативном совещании глава Республики Башкортостан Радий Хабиров напомнил, что зима уже на пороге, и отопление должно быть включено.
— Мы обязаны уже отопление включить, мы в зимний сезон перешли, — заявил он, подчеркивая важность ситуации.
Глава Республики также призвал к ответственности глав районов, предупредив их о том, что последствия могут быть серьезными: «Они допрыгаются сейчас, и из прокуратуры прилетит».
Как стало известно, во время проверки готовности к отоплению было выявлено целых 660 нарушений. Из них 528 уже устранены, но 132 остаются на контроле. Наибольшее количество проблем зафиксировано в Абзелиловском, Альшеевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах. Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Ирина Голованова сообщила, что зачастую люди жаловались на загрязненные подвалы, неисправную электропроводку и отслаивании штукатурки.
Хабиров потребовал от своих подчиненных оперативного отчета о текущей ситуации с отоплением.
— Разберитесь с существующими проблемами и устраните нарушения, — добавил глава Республики, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.