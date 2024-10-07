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Posted 7 октября, 08:10

Published 7 октября, 08:10

Modified 7 октября, 08:52

Updated 7 октября, 08:52

Чиновников Башкирии пугают прокуратурой из-за отопления

Радий Хабиров: «Они допрыгаются»

7 октября 2024, 08:10
Фото: 1MI

Чиновников Башкирии пугают прокуратурой из-за отопления

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкирии резко раскритиковал подчиненных за проблемы с началом отопительного сезона в регионе на оперативке в понедельник, 7 октября.

На оперативном совещании глава Республики Башкортостан Радий Хабиров напомнил, что зима уже на пороге, и отопление должно быть включено.

— Мы обязаны уже отопление включить, мы в зимний сезон перешли, — заявил он, подчеркивая важность ситуации.

Глава Республики также призвал к ответственности глав районов, предупредив их о том, что последствия могут быть серьезными: «Они допрыгаются сейчас, и из прокуратуры прилетит».

Как стало известно, во время проверки готовности к отоплению было выявлено целых 660 нарушений. Из них 528 уже устранены, но 132 остаются на контроле. Наибольшее количество проблем зафиксировано в Абзелиловском, Альшеевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах. Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Ирина Голованова сообщила, что зачастую люди жаловались на загрязненные подвалы, неисправную электропроводку и отслаивании штукатурки.

Хабиров потребовал от своих подчиненных оперативного отчета о текущей ситуации с отоплением.

— Разберитесь с существующими проблемами и устраните нарушения, — добавил глава Республики, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.
Нет — плохо, есть — еще хуже: уфимцы жалуются на отопление
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