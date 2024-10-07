Радий Хабиров: «Они допрыгаются»

Как стало известно, во время проверки готовности к отоплению было выявлено целых 660 нарушений. Из них 528 уже устранены, но 132 остаются на контроле. Наибольшее количество проблем зафиксировано в Абзелиловском, Альшеевском, Стерлитамакском, Федоровском и Хайбуллинском районах. Исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Ирина Голованова сообщила, что зачастую люди жаловались на загрязненные подвалы, неисправную электропроводку и отслаивании штукатурки.