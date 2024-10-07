Путин прилетит в Уфу

Форум, учрежденный в 2009 году, собирает лучших представителей сферы физической культуры и спорта со всей страны. В 2024 году мероприятие пройдет на территории Дворца борьбы, где ожидается участие министров спорта из различных государств. Хабиров отметил, что подготовка к форуму идет полным ходом, и призвал членов правительства сделать все возможное для успешного проведения события.