Путин прилетит в Уфу

Posted 7 октября, 10:22
Published 7 октября, 10:22
Modified 7 октября, 11:14
Updated 7 октября, 11:14
Владимир Путин посетит столицу Башкортостана, где он примет участие в форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября.
Форум, учрежденный в 2009 году, собирает лучших представителей сферы физической культуры и спорта со всей страны. В 2024 году мероприятие пройдет на территории Дворца борьбы, где ожидается участие министров спорта из различных государств. Хабиров отметил, что подготовка к форуму идет полным ходом, и призвал членов правительства сделать все возможное для успешного проведения события.
Уфа уже принимала президента России в январе 2023 года, когда он посетил прощание с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.