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Posted 7 октября, 10:22

Published 7 октября, 10:22

Modified 7 октября, 11:14

Updated 7 октября, 11:14

Путин прилетит в Уфу

Путин прилетит в Уфу

7 октября 2024, 10:22
Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин приедет в Уфу, чтобы посетить форум «Россия — спортивная держава», сообщает в понедельник, 7 октября, глава Башкирии Радий Хабиров.

Владимир Путин посетит столицу Башкортостана, где он примет участие в форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет с 17 по 19 октября.

Форум, учрежденный в 2009 году, собирает лучших представителей сферы физической культуры и спорта со всей страны. В 2024 году мероприятие пройдет на территории Дворца борьбы, где ожидается участие министров спорта из различных государств. Хабиров отметил, что подготовка к форуму идет полным ходом, и призвал членов правительства сделать все возможное для успешного проведения события.

Уфа уже принимала президента России в январе 2023 года, когда он посетил прощание с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым.

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